Goldman Sachs για ΔΕΗ: Τα data centers μπορούν να προσθέσουν έως €4 ανά μετοχή

Σημαντική πρόσθετη αξία για τη ΔΕΗ θα μπορούσε να δημιουργήσει η ανάπτυξη δραστηριότητας στον χώρο των data centers, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Goldman Sachs, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο σχεδιαζόμενο Kozani Data Center Hub.

Ο επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι, εφόσον το project της Κοζάνης αναπτυχθεί σταδιακά έως τη δυναμικότητα του 1 GW, θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 4 ευρώ ανά μετοχή στην αποτίμηση της ΔΕΗ.

Η Goldman Sachs εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή και αναθεωρεί ανοδικά την τιμή-στόχο στα 27 ευρώ, από 26,5 ευρώ προηγουμένως. Με βάση τα 23,80 ευρώ, που ήταν η τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία της έκθεσης, ο νέος στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 13,4%.

Σημαντικό είναι, ωστόσο, ότι στην υφιστάμενη βασική αποτίμηση δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη οικονομική συνεισφορά από την ανάπτυξη των data centers. Ως αποτέλεσμα, το project της Κοζάνης λειτουργεί ως ένα επιπλέον ενδεχόμενο δημιουργίας αξίας, πέραν των παραδοχών του βασικού σεναρίου.

Σε περίπτωση πλήρους ανάπτυξης του hub έως το 1 GW, η Goldman Sachs τοποθετεί την πρόσθετη αξία περίπου στα 4 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που θα μπορούσε θεωρητικά να ανεβάσει την αποτίμηση της ΔΕΗ στην περιοχή των 31 ευρώ. Η συγκεκριμένη δυνητική ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου στο 15% της βασικής τιμής-στόχου των 27 ευρώ.

Η διαφορετική στρατηγική της ΔΕΗ στα data centers

Το μοντέλο που εξετάζει η ΔΕΗ για τα data centers διαφοροποιείται από την πιο συνηθισμένη μορφή συμμετοχής μιας ενεργειακής εταιρείας σε τέτοιες υποδομές.

Η εταιρεία δεν πρόκειται να περιοριστεί στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή γης, αλλά έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ευρύτερο ρόλο, αναπτύσσοντας, κατασκευάζοντας, κατέχοντας και λειτουργώντας τις μη πληροφοριακές υποδομές των data centers.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση διευρύνει τις πηγές πιθανών εσόδων. Εκτός από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να περιλαμβάνει μακροχρόνιες μισθώσεις υποδομών, αλλά και υπηρεσίες συνδεσιμότητας μέσω οπτικών ινών.

Έτσι, η ΔΕΗ θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε μακροπρόθεσμες συμβασιοποιημένες ταμειακές ροές, αλλά και σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων.

Παρότι η δραστηριότητα αυτή βρίσκεται εκτός του παραδοσιακού πυρήνα της ΔΕΗ, η Goldman Sachs εκτιμά ότι ο επενδυτικός κίνδυνος μπορεί να είναι μικρότερος από ό,τι θα αναμενόταν αρχικά. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα μπορούσε να έχει η παρουσία ενός μεγάλου στρατηγικού πελάτη, ο οποίος θα αναλάμβανε μέρος του αναπτυξιακού ρίσκου.

Η πρώτη φάση των 300 MW

Το πρώτο στάδιο του Kozani Data Center Hub αφορά δυναμικότητα 300 MW και έχει ήδη ενσωματωθεί στο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ.

Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν έως το τέλος του 2026, ενώ η ολοκλήρωση του έργου και η έναρξη λειτουργίας τοποθετούνται έως το τέλος του 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί στρατηγικός εταίρος.

Η ΔΕΗ έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εμπιστευτικές συζητήσεις με hyperscalers. Παράλληλα, δημοσιεύματα που λαμβάνει υπόψη της η Goldman Sachs αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα ανακοίνωση για την πρώτη συμφωνία.

Η αρχική δυναμικότητα των 300 MW δεν αποτελεί το τελικό όριο για το project. Το hub μπορεί να επεκταθεί σταδιακά έως το 1 GW, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο υπάρχει δυνατότητα να φτάσει ακόμη και τα 2 GW.

Η Goldman Sachs επιλέγει, ωστόσο, να ενσωματώσει στο θετικό της σενάριο μόνο την ανάπτυξη έως το 1 GW. Μια επέκταση σε υψηλότερα επίπεδα θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο και, πιθανότατα, πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ενεργειακές εφεδρείες για τη λειτουργία των data centers.

Επένδυση έως 4 δισ. ευρώ

Στο σενάριο κατά το οποίο το hub της Κοζάνης φτάνει σταδιακά στο 1 GW κατά την περίοδο 2028-2033, η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει περίπου στα 4 δισ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό αφορά τις βασικές υποδομές του έργου και δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό πληροφορικής ούτε τα συστήματα ψύξης.

Με την απόδοση της επένδυσης να εκτιμάται στο 12%, έναντι στόχου περίπου 14% που έχει θέσει η ίδια η ΔΕΗ, η ανάπτυξη του project θα μπορούσε να έχει ουσιαστική επίδραση στην κερδοφορία του ομίλου.

Ειδικότερα, στο σενάριο ανάπτυξης έως το 1 GW, η Goldman Sachs εκτιμά ότι το project θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενίσχυση του EBITDA κατά περίπου 10% σε σχέση με το βασικό σενάριο από το 2030 και μετά.

Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας έως το 2030

Πέρα από τη δυνητική συνεισφορά των data centers, οι προβλέψεις της Goldman Sachs για τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ παραμένουν ιδιαίτερα θετικές.

Το EBITDA αναμένεται να αυξηθεί από 2,046 δισ. ευρώ το 2025 σε 3,747 δισ. ευρώ το 2030, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, τα οποία προβλέπεται να αυξηθούν από 448 εκατ. ευρώ το 2025 σε 1,116 δισ. ευρώ το 2030. Για το 2030, τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται στα 1,90 ευρώ.

Ωστόσο, το ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ αποτελεί και τη βασική πρόκληση για την πορεία των οικονομικών της μεγεθών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να παραμείνουν αρνητικές σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ο καθαρός χρηματοοικονομικός δανεισμός προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 6,5 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 11 δισ. ευρώ το 2030.

Παρά την αναμενόμενη αύξηση του δανεισμού, η μόχλευση εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί κοντά στις 3 φορές το EBITDA, δηλαδή στο χαμηλότερο σημείο του εύρους 3-3,5 φορές που έχει θέσει η διοίκηση.

Με αυτά τα δεδομένα, η Goldman Sachs βλέπει τη ΔΕΗ να συνδυάζει ισχυρή αύξηση των βασικών οικονομικών μεγεθών με μια νέα δυνητική πηγή αξίας από τα data centers. Εφόσον το project της Κοζάνης προχωρήσει σύμφωνα με το θετικό σενάριο και φτάσει έως το 1 GW, η πρόσθετη αξία των περίπου 4 ευρώ ανά μετοχή θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για την αποτίμηση της εταιρείας πέρα από τη βασική τιμή-στόχο των 27 ευρώ.