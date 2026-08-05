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Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:32 - 05 Αυγ 2026

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Γιώργος Αλεξάκης
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Ισχυρή ανοδική τάση καταγράφει η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, με τη μέση τιμή εκκαθάρισης να έχει ενισχυθεί κατά 67% μέσα σε πέντε συνεδριάσεις. Η τιμή διαμορφώθηκε στα 151,99 ευρώ ανά MWh για τις συναλλαγές που αφορούν τις παραδόσεις της Τετάρτης 5 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική μεταβολή που καταγράφεται στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.

Η μέση τιμή του μήνα διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 112 ευρώ ανά MWh, έναντι περίπου 100 ευρώ ανά MWh τον Ιούλιο, ενώ οι ημερήσιες τιμές κινούνται πλέον σταθερά πάνω από τα 150 ευρώ ανά MWh.

Οι διασυνοριακές ροές και η αυξημένη ζήτηση από τη Βουλγαρία

Η εικόνα της αγοράς επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα από τη Βουλγαρία, η οποία αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις διασυνδέσεις με το ελληνικό σύστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η Βουλγαρία εισήγαγε συνολικά 10.782 MWh από την Ελλάδα. Ήδη από το πρώτο δεκαπεντάλεπτο μετά τα μεσάνυχτα οι εισαγωγές ανήλθαν σε 870,6 MWh, ενώ στο διάστημα μεταξύ 00:00 και 02:00 ξεπέρασαν τις 2.000 MWh. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η τιμή εκκαθάρισης ανήλθε έως τα 209 ευρώ ανά MWh.

Μετά τις 06:00 το πρωί η ζήτηση αυξήθηκε εκ νέου, ξεπερνώντας τις 500 MWh ανά δεκαπεντάλεπτο και φθάνοντας έως τις 1.025 MWh. Συνολικά, η Βουλγαρία πραγματοποίησε αγορές από την ελληνική αγορά για περίπου 23 ώρες στη διάρκεια της ημέρας.

Ενδοημερήσιες διακυμάνσεις έως τα 350 ευρώ/MWh

Η αγορά εμφάνισε έντονες ενδοημερήσιες διακυμάνσεις. Στις 20:00 η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε κοντά στα 350 ευρώ ανά MWh, ενώ η υψηλότερη τιμή της ημέρας καταγράφηκε στο τρίτο δεκαπεντάλεπτο της συγκεκριμένης ώρας, στα 347,39 ευρώ ανά MWh.

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, η ηλεκτροπαραγωγή καλύφθηκε από μονάδες φυσικού αερίου με 4.026 MWh, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 2.333 MWh, από υδροηλεκτρικά με 1.627 MWh και από λιγνιτικές μονάδες με 616 MWh. Στο συγκεκριμένο δεκαπεντάλεπτο δεν καταγράφηκαν εισαγωγές από τη Βουλγαρία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κορύφωση της τιμής συνδέθηκε με τη διαμόρφωση της εγχώριας προσφοράς και ζήτησης.

Η σύνθεση της παραγωγής

Για την ημέρα παράδοσης της Τετάρτης 5 Αυγούστου, οι ΑΠΕ διατήρησαν την πρώτη θέση στο ενεργειακό μίγμα, καλύπτοντας το 54,36% της συνολικής παραγωγής με 120.499 MWh. Ακολούθησαν οι μονάδες φυσικού αερίου με ποσοστό 31,09% και παραγωγή 68.915 MWh, τα υδροηλεκτρικά με 6,56% και 14.539 MWh, οι λιγνιτικές μονάδες με 4,61% και 10.221 MWh, ενώ οι εισαγωγές συμμετείχαν με ποσοστό 1,16%.

Περιφερειακές εξελίξεις και επίδραση στην αγορά

Η άνοδος των τιμών συμπίπτει με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και με τις επιπτώσεις που προκαλούν οι χαμηλές στάθμες του Δούναβη στη λειτουργία του περιφερειακού ενεργειακού συστήματος. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε αυξημένες διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και ενισχύουν τη ζήτηση από το ελληνικό σύστημα παραγωγής.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κάτω από τα 60 ευρώ ανά MWh, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η πρόσφατη άνοδος των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται κυρίως με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ηλεκτρισμού και τη διαμόρφωση της προσφοράς και της ζήτησης, παρά με το κόστος του καυσίμου.

Η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Για την ίδια ημέρα, η μέση τιμή στην Ιταλία διαμορφώθηκε στα 177 ευρώ ανά MWh, ενώ στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ανήλθε στα 94 ευρώ ανά MWh.

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