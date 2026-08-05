Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Η υποχώρηση του ελληνικού πληθωρισμού στο 2,7% και ο αρνητικός δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ δημιουργούν προσδοκίες, όμως ενέργεια, υπηρεσίες και κόστος παραγωγής εξακολουθούν να εκπέμπουν προειδοποιητικά σήματα.

Με το βλέμμα στις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Αυγούστου βρίσκονται κυβέρνηση, αγορά και καταναλωτές, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου θα δείξουν εάν η αποκλιμάκωση των τελευταίων εβδομάδων αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά ή αν πρόκειται για μια πρόσκαιρη ανάπαυλα στις πληθωριστικές πιέσεις.

Η πρώτη εικόνα είναι ασφαλώς καλύτερη από εκείνη του Ιουνίου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,7% τον Ιούλιο, έναντι 3,9% τον Ιούνιο, εξέλιξη που συνιστά σημαντική επιβράδυνση. Την ίδια ώρα, στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός κινήθηκε ανοδικά, στο 2,9% από 2,8%, γεγονός που δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να είναι παρούσες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενέργεια και υπηρεσίες εξακολουθούν να πιέζουν

Η ανάλυση των στοιχείων της Eurostat δείχνει ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις εξακολουθούν να προέρχονται από την ενέργεια, όπου ο ετήσιος ρυθμός αύξησης διαμορφώθηκε στο 10%, από 8,5% τον Ιούνιο. Οι υπηρεσίες παραμένουν επίσης σε υψηλά επίπεδα, με ετήσιο πληθωρισμό 3,3%, ενώ η επιβράδυνση στις τιμές των τροφίμων αποτελεί το βασικό στοιχείο που συγκρατεί τον γενικό δείκτη.

Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν έχει ακόμη εδραιωθεί, καθώς οι ενεργειακές ανατιμήσεις μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε ολόκληρη την οικονομία.

Το κόστος παραγωγής παραμένει σε ανοδική τροχιά

Πρόσθετο λόγο προβληματισμού αποτελεί η εξέλιξη του κόστους παραγωγής.

Ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 8,8% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης μόλις 1,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στις εξαγωγικές αγορές (+16,2%), ενώ και στην εγχώρια αγορά οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 5,8%.

Παρότι σε μηνιαία βάση ο δείκτης υποχώρησε κατά 3% σε σχέση με τον Μάιο, οι υψηλές τιμές παραγωγού αποτελούν διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους προπομπούς νέων αυξήσεων στις τιμές που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής.

Το «αντίβαρο» των σούπερ μάρκετ

Στον αντίποδα, θετικά μηνύματα έρχονται από το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε αρνητικό πληθωρισμό (-0,47%) στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο, τη χαμηλότερη επίδοση από τον Δεκέμβριο του 2024. Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες που τόσο ο δείκτης τροφίμων (-0,25%) όσο και ο δείκτης μη τροφίμων (-1,47%) κινούνται ταυτόχρονα σε αρνητικό έδαφος.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις εμφάνισαν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-6,97%), οι τροφές για κατοικίδια (-5,21%), οι ζύμες (-4,27%), τα είδη πρωινού και ροφήματα (-1,98%) και τα τυροκομικά (-1,69%). Αντίθετα, αυξήσεις συνεχίζουν να καταγράφονται στα έτοιμα γεύματα (+3,75%), στα αναψυκτικά και τους χυμούς (+3,26%), στα αυγά, βούτυρα και ζωμούς (+2,99%), στους ξηρούς καρπούς (+2,79%) και στα αλλαντικά (+2,71%).

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, η εικόνα αυτή αποδίδεται στη συμφωνία κυβέρνησης, βιομηχανίας και οργανωμένου λιανεμπορίου για το πάγωμα των τιμών κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ενόψει και της εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά από τα τέλη Αυγούστου.

Οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ θα κρίνουν την εικόνα

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στα σούπερ μάρκετ, οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη έρευνα αφορά αποκλειστικά το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων και δεν αποτυπώνει τις συνολικές πληθωριστικές πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά.

Η πορεία της ενέργειας, το αυξημένο κόστος παραγωγής και η επιμονή των ανατιμήσεων στις υπηρεσίες εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες κινδύνου. Για τον λόγο αυτό, τα στοιχεία που θα δημοσιοποιήσει η ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Αυγούστου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα δείξουν αν η αποκλιμάκωση του Ιουλίου έχει ουσιαστικό βάθος ή αν η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε περιβάλλον ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, παρά τις πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης στο ράφι.