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Προεκλογική περίοδος για μεγάλες αντοχές
Ανεμοδείκτης
13:20 - 01 Σεπ 2026

Προεκλογική περίοδος για μεγάλες αντοχές

Reporter.gr Newsroom
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Κρίνοντας από τα όσα βλέπουμε και ακούμε στο ξεκίνημα της πολιτικής περιόδου, η οποία θα καταλήξει στις εκλογές, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι θα χρειαστεί μεγάλη υπομονή και ανεκτικότητα από όσους είναι αναγκασμένοι να παρακολουθούν την επικαιρότητα ή για οποιονδήποτε λόγο θέλουν να το κάνουν.

Πολιτικοί αστέρες όλων των κομμάτων έχουν ήδη ορμήξει σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και κοινωνικά δίκτυα και συναγωνίζονται στο ποιος θα εκστομίσει την πιο πιασάρικη ατάκα, ποιος θα χαρακτηρίσει τους αντιπάλους με τον πιο προκλητικό τρόπο και ποιος θα παρουσιάσει το πιο καλογυρισμένο βίντεο σε κάποια πλατφόρμα.

Αν πράγματι οι εκλογές γίνουν στο τέλος της άνοιξης του 2027, οι αντοχές που θα απαιτηθούν είναι μεγάλες. Και πάντως, αν στο σκηνικό προστεθούν και Σαμαράς, Κασιδιάρης ή και άλλοι, ίσως και να πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος για πρωτόγνωρες, μεγάλες εμπειρίες…

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