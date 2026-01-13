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Ευρωβουλευτές ΝΔ: Μόνο εμείς ψηφίσαμε τα μέτρα προστασίας των αγροτών από την Mercosur
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22:25 - 13 Ιαν 2026

Ευρωβουλευτές ΝΔ: Μόνο εμείς ψηφίσαμε τα μέτρα προστασίας των αγροτών από την Mercosur

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ε.Ε.– Mercosur και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν την προστασία των αγροτών.

«Το Ευρωκοινοβούλιο, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Mercosur, ζήτησε, πριν έρθει προς ψήφιση η Συμφωνία, μέτρα προστασίας των αγροτών, ώστε να μην βρεθούν εκτεθειμένοι σε άνισο, ανταγωνισμό λαμβανομένου μάλιστα υπόψιν ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ο πρώτος τομέας της Ε.Ε. σε εξαγωγές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της ΝΔ.

«Σε αυτό το πλαίσιο , την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε μια δέσμη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι η Συμφωνία συνοδεύεται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας για τους πλέον ευαίσθητους γεωργικούς τομείς της Ένωσης.

Ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες των Ελλήνων και Ευρωπαίων γεωργών σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο της συμφωνίας στις γεωργικές αγορές, θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφείς διαδικασίες, αυστηρά χρονοδιαγράμματα, αντικειμενικά κριτήρια και ένα ισχυρό επιχειρησιακό πλαίσιο που διασφαλίζουν τη σταθερότητα της αγοράς και παρέχουν αξιόπιστη προστασία από αιφνίδιες διαταραχές.

Συγκεκριμένα ψηφίστηκαν:

* Υποχρέωση αμοιβαιότητας, που σημαίνει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά, υγειονομικά και φυτό-υγειονομικά πρότυπα προκειμένου να εισαχθούν στην Ε.Ε. Ήδη η Ε.Ε. προχωράει σε πλήρη αναμόρφωση των Τελωνείων, ώστε να γίνεται πιο αυστηρός έλεγχος για το τι εισάγεται στην Ευρώπη.

* Ψηφίστηκε ισχυρή νομική προστασία όλων των προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη, στον οποίο περιλαμβάνονται 21 ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα. Κρασιά όπως Σαντορίνη, Νεμέα, Νάουσα και αποστάγματα (Ούζο, Τσίπουρο) παύουν να είναι «γενικές ονομασίες» και αποκτούν νομική θωράκιση.

* ⁠Η Συμφωνία προβλέπει τη μείωση ή κατάργηση των υψηλών δασμών σε προϊόντα που πλέον γίνονται πιο ανταγωνιστικά σε μεγάλες αγορές

* Υπάρχει κατάλογος 14 ευαίσθητων για την Ε.Ε. προϊόντων αγροδιατροφικών προϊόντων (εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, τυριά, ακτινίδια, ροδάκινα, αυγά, κρέας, ρύζι, μέλι μεταξύ αυτών) στα οποία προβλέπεται ειδική προστασία. Οι παραγωγοί θα προστατεύονται από αθέμιτο ανταγωνισμό, διαταραχές της αγοράς και αιφνίδιες αυξήσεις των εισαγωγών, μέσω ποσοστώσεων και ελέγχων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μηχανισμοί διασφάλισης, εάν διαπιστωθεί αύξηση του όγκου των εισαγωγών άνω του 5% ετησίως ή μείωση άνω του 5% ετησίως της μέσης τιμής εισαγωγής ενός δεδομένου προϊόντος. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι η επαναφορά των δασμών και ο περιορισμός ή η αναστολή των εισαγωγών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέτρα προστασίας των αγροτών ενόψει Mercosur ψηφίστηκαν από ευρύτατη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (421 υπέρ έναντι 161 κατά), Αλήθεια η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών που ψήφισαν τα μέτρα δεν ενδιαφέρονται για τους αγρότες των χωρών τους.; Υπέρ ψήφισαν όλες οι πολιτικές ομάδες (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές) εκτός από την Αριστερά και τους Πατριώτες (η παράταξη των Λεπέν-Ορμπαν που ψήφισαν κατά). Η Αριστερά κόπτεται κατά τα λοιπά για την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά ψηφίζουν μαζί.

Από τους Ελληνες ευρωβουλευτές υπέρ των μέτρων προστασίας ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, ενώ οι υπόλοιποι ψήφισαν κατά, για καθαρά λαϊκίστικους αντιπολιτευτικούς λόγους στο εσωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι οι μόνοι από την ομάδα των Σοσιαλιστών που δεν ψήφισαν. Δηλαδή οι συνάδελφοί τους από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, χώρες με ισχυρή αγροτική παραγωγή που είναι πιο εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό, δεν ενδιαφέρονται για τους αγρότες και οι μόνοι που ενδιαφέρονται είναι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ;

Ο λαϊκισμός και η υποκρισία περισσεύουν. Αντί να απολογηθούν επειδή κόντρα στην πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών δεν ψήφισαν τα μέτρα προστασίας, ζητούν και τα ρέστα και διακινούν μάλιστα και λίστες προσώπων, παραπληροφορώντας για το τι ψηφίστηκε. Η ΝΔ και οι ευρωβουλευτές της, όπως σε όλα τα θέματα, πορεύονται υπεύθυνα, υπερασπιζόμενοι στην πράξη και με έργα τα συμφέροντα των αγροτών», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της ΝΔ.

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