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Τσουκαλάς: Αν ο κόσμος θέλει να ηττηθεί η ΝΔ έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
11:34 - 11 Σεπ 2026

Τσουκαλάς: Αν ο κόσμος θέλει να ηττηθεί η ΝΔ έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Την επικαιρότητα σχολίασε στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Ώρα Ελλάδος» και τους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί κοστολόγησης των προγραμμάτων των κομμάτων, ο κ. Τσουκαλάς άφησε σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης δηλώνοντας πως «αν ένα κόμμα τα έχει κάνει μαντάρα με την κοστολόγηση, αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε χθες ότι όταν αρχές Ιουλίου ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε την καταβολή της 13ης σύνταξης και εκείνος έλεγε ότι ο δημοσιονομικός χώρος αγγίζει μόλις το 1 δισ. ευρώ δεν έλεγε την αλήθεια. Ένα μήνα μετά η κυβέρνηση έκανε λόγο για δημοσιονομικό χώρο της τάξεως των 2,2 δισ. ευρώ.

Πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός μίας χώρας εξήγγειλε μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν “κάποτε” και ανακοίνωσε μία συνολική κοστολόγηση χωρίς να αποσαφηνίζει κάθε επιμέρους το κόστος κάθε επιμέρους κονδυλίου. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μετατρέψει την πολιτική σε ένα απέραντο λογιστήριο ενώ είναι διάτρητη σε επίπεδο κοστολόγησης και αξιοπιστίας. Η σημερινή κυβέρνηση υποσχόταν ανάπτυξη 4% κάθε χρόνο και δεν έγινε ποτέ, υποσχόταν κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και δεν την έκανε ποτέ. Με δυο λόγια, πώς μπορεί να η Νέα Δημοκρατία να επικαλείται την αξιοπιστία της όταν είναι βαθιά αναξιόπιστη;».

«Ο Πρωθυπουργός, φαίνεται πως όταν πιέζεται από τη δυναμική που κάνει το ΠΑΣΟΚ, πολλαπλασιάζει γρήγορα ως μάγος τον δημοσιονομικό χώρο», εκτίμησε ο Εκπρόσωπος Τύπου στο ίδιο πλαίσιο και πρόσθεσε ότι: «Επιπλέον, η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι τόσο πέρυσι όσο και στο μέλλον θα υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος. Άρα έχουμε μία δημιουργική λογιστική κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία για τα ίδια πράγματα όταν το λέει η αντιπολίτευση το κοστολογεί ακριβά ενώ όταν το προτείνει εκείνη τότε το κοστολογεί πολύ φθηνά».

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς άσκησε κριτική στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «πάγια στρατηγική εκφοβισμού για τα δημοσιονομικά» και στάθηκε στην κινδυνολογία με τα εθνικά ζητήματα από τα κυβερνητικά στελέχη στον βωμό του αφηγήματος "Μητσοτάκης ή χάος".

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Τώρα, η κυβέρνηση προχωρά δια στόματος του κ. Φλωρίδη και σε εκφοβισμό για τα εθνικά ζητήματα. Η αδιανόητη, εθνικά επικίνδυνη δήλωση ότι αν δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτά δεν είναι “αστεία” αλλά κυρίως είναι επικίνδυνα».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και τη σύγκρισή του με τις προτάσεις της ΕΛΑΣ, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «εμείς έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα. Σχετικά με τη σύγκριση αυτού με το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ πράγματα στο ρεύμα, την ενέργεια κα τη στέγαση βλέπουμε ότι ως ένα βαθμό έχει αντιγράψει τις προτάσεις μας. Προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο εδώ και χρόνια. Αντίθετα, στο θέμα του νόμου Κατρούγκαλου, των κόκκινων δανείων, του ιδιωτικού χρέους και της εξωτερικής πολιτικής φαίνεται πως το κόμμα του κ. Τσίπρα συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία».

Με αφορμή, τέλος, τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις μετεκλογικές συνεργασίες», ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε: «Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για πειράματα. Αν ο κόσμος θέλει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ».

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