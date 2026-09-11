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Σάλος με δήλωση Μαρινάκη: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες
Πολιτική
13:41 - 11 Σεπ 2026

Σάλος με δήλωση Μαρινάκη: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες» και πως «το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και φυσικά προκάλεσε σάλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η εν λόγω πρόταση αποτελεί προσωπική του θέση, υπονοώντας πως δεν αποτελεί κυβερνητική άποψη ή ότι εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία απαραίτητα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για κρυφή ατζέντα της ΝΔ.

Αναλυτικά τόνισε:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, δήλωσε: «δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες» και πως «το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση».

Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας.

Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους.

Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο».

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