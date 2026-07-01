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FutuReady Internship Program: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση έως 6 μήνες από την Παπαστράτος
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15:23 - 01 Ιουλ 2026

FutuReady Internship Program: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση έως 6 μήνες από την Παπαστράτος

Reporter.gr Newsroom
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Η Παπαστράτος παρουσιάζει το FutuReady Internship Program, ένα νέο αμειβόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και καλεί τελειόφοιτους φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους που επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και να κάνουν το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα σε ένα περιβάλλον που επενδύει στην καινοτομία, τη μάθηση και την εξέλιξη να υποβάλλουν αιτήσεις έως την 1η Αυγούστου στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα.  

Ξεκινώντας την 1η Οκτωβρίου και για διάρκεια έως έξι μήνες, οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στον οργανισμό της Παπαστράτος και θα εργαστούν δίπλα σε έμπειρα στελέχη της εταιρείας, σε έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο. Μέσα από την καθημερινή τους συμμετοχή σε projects των τμημάτων Marketing, Commercial, Finance, People & Culture, αλλά και στα τμήματα Operations του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου, πολυεθνικού οργανισμού.

Περισσότερο από μία παραδοσιακή πρακτική άσκηση, το FutuReady Internship Program έχει σχεδιαστεί ως μία ολοκληρωμένη εμπειρία επαγγελματικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση από managers και mentors, ενώ παράλληλα θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν κρίσιμες επαγγελματικές και ψηφιακές δεξιότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δεξιότητες του μέλλοντος, με ευκαιρίες εξοικείωσης με την τεχνητή νοημοσύνη, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επιχειρηματικής αντίληψης και συνεργατικών δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο με υβριδικό μοντέλο εργασίας, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διεθνείς πρακτικές της Philip Morris International.

Το FutuReady Internship Program αποτελεί μέρος του FutuReady Greece, της νέας πλατφόρμας πολλαπλών δράσεων που ανακοίνωσε η Παπαστράτος με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα. Με ορίζοντα την επόμενη πενταετία και την πορεία προς τα 100 χρόνια της εταιρείας, το FutuReady Greece εστιάζει στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η Παπαστράτος έχει ήδη ανακοινώσει συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ των οποίων η στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που περιλαμβάνει υποτροφίες για φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους, καθώς και πρόγραμμα ενίσχυσης εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε:

«Στην Παπαστράτος πιστεύουμε ότι η επένδυση στη νέα γενιά είναι επένδυση στο μέλλον. Μέσα από το FutuReady Greece, και με αφορμή τον εορτασμό των 95 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, δημιουργούμε ευκαιρίες που συνδέουν τη γνώση με την πράξη και δίνουν στους νέους και τις νέες πραγματικό ρόλο, ουσιαστική εμπειρία και δεξιότητες για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Το FutuReady Internship Program είναι μία τέτοια ευκαιρία, σχεδιασμένη για να στηρίξει νέους ανθρώπους στην αρχή της διαδρομής τους και να τους βοηθήσει να εξελιχθούν μέσα σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και διεθνές περιβάλλον».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα (εδώ).

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