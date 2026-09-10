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Παπαστράτος: Η ιαπωνική αγορά αναδεικνύει τη δυναμική των ελληνικών καινοτόμων προϊόντων καπνού
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07:47 - 10 Σεπ 2026

Παπαστράτος: Η ιαπωνική αγορά αναδεικνύει τη δυναμική των ελληνικών καινοτόμων προϊόντων καπνού

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η Ιαπωνία αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές αγορές για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων που δημιουργούνται όταν η εξαγωγική δραστηριότητα στηρίζεται σε επενδύσεις, τεχνογνωσία και μακροχρόνια στρατηγική. Η περίπτωση της Παπαστράτος, η οποία έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στην ιαπωνική αγορά με καινοτόμα προϊόντα καπνού που παράγονται στην Ελλάδα, αναδείχθηκε κατά την ενημερωτική ημερίδα «Discover Japan», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθυντής Government Affairs της Παπαστράτος, Γιάννης Μαστροκώστας, τα προϊόντα της εταιρείας που εξάγονται στην Ιαπωνία αντιστοιχούσαν το 2025 σε περίπου 83% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς τη συγκεκριμένη αγορά.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις και καθιστά τα συγκεκριμένα προϊόντα το σημαντικότερο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν στην Ιαπωνία.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τον μετασχηματισμό της Παπαστράτος και τη μεγάλη επένδυση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, η οποία επέτρεψε στην εταιρεία να αναπτύξει παραγωγική δραστηριότητα προσανατολισμένη στα καινοτόμα προϊόντα καπνού.

Η επένδυση συνοδεύτηκε από ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας της εταιρείας σε μία αγορά με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαστροκώστας, όταν τα προϊόντα λανσαρίστηκαν στην Ιαπωνία το 2014, οι συνθήκες της αγοράς ήταν σημαντικά διαφορετικές από τις σημερινές.

Πλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, τα προϊόντα που εξάγει η εταιρεία στη χώρα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% της συνολικής αγοράς καπνού και νικοτίνης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διεύρυνση της παρουσίας των καινοτόμων προϊόντων καπνού στην ιαπωνική αγορά, αλλά και τη σημασία που απέκτησε η ελληνική παραγωγή στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της καινοτομίας.

Ο κ. Μαστροκώστας, σημείωσε ότι η εταιρεία δεν επιχείρησε να ανταγωνιστεί την Ιαπωνία στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά επέλεξε να συνεργαστεί μαζί της. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσβαση στην τεχνολογία, οι επενδύσεις και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες του παραγωγικού μετασχηματισμού. Όπως ανέφερε, για τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν κατοχυρωθεί περισσότερες από 5.000 πατέντες.

«Νομίζω πως είναι σημαντικό να έχεις τολμηρό όραμα. Είναι επίσης σημαντικό να επενδύεις στην καινοτομία και να διαθέτεις ανθρώπους που γνωρίζουν ειδικά την Ιαπωνία και την αγορά της», επισήμανε ο κ. Μαστροκώστας, περιγράφοντας τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη επιχειρηματικής παρουσίας στη χώρα.

Η σημασία των μακροχρόνιων σχέσεων αποτέλεσε κοινό σημείο αναφοράς και για τα στελέχη των άλλων ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην ημερίδα. Η υπομονή, η συνέπεια, η σταθερή ποιότητα και η κατανόηση της τοπικής επιχειρηματικής κουλτούρας αναδείχθηκαν ως βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους Ιάπωνες συνεργάτες.

Χαρακτηριστική ήταν η επισήμανση του ότι «θα είναι σίγουρα από δικό σου λάθος, αν χάσεις τον συνεργάτη σου στην Ιαπωνία», μία φράση που αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδεται στη συνέπεια και στη διατήρηση των επιχειρηματικών σχέσεων.

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