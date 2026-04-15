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Σε νέα φάση η επέκταση του εργοστασίου της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:31 - 15 Απρ 2026

Σε νέα φάση η επέκταση του εργοστασίου της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα

Νίκος Λιβανός
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Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα περνά σε νέα φάση υλοποίησης της επένδυσής της στη Βζέσνια, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες θεμελίωσης και ξεκίνησε η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής. Το έργο θα υποστηρίξει την παραγωγή της νέας γενιάς του αμιγώς ηλεκτρικού Crafter και εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

«Η υλοποίηση του έργου, που θα μας επιτρέψει να παράγουμε τη νέα γενιά του ηλεκτρικού Crafter, προχωρά ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί. Όλα τα βασικά ορόσημα τηρούνται και πλέον η πρόοδος των εργασιών στο εργοστάσιο είναι ξεκάθαρα ορατή», δήλωσε η Marzena Pillich-Grońska, Διευθύντρια του εργοστασίου στη Βζέσνια.

Στο πλαίσιο του έργου ολοκληρώθηκαν οι βαθιές θεμελιώσεις των νέων αιθουσών, με σχεδόν 1.200 πασσάλους συνολικού μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων. Αυτή την περίοδο τοποθετούνται προκατασκευασμένοι στύλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθένας από τους οποίους ξεπερνά τους 50 τόνους.

Στην αίθουσα H2a, όπου θα κατασκευάζεται μεταξύ άλλων το δάπεδο για το νέο eCrafter, έχουν ήδη τοποθετηθεί και οι 75 προβλεπόμενοι στύλοι, ενώ ακόμη 70 έχουν εγκατασταθεί στην αίθουσα H4a-c, όπου θα στεγαστεί η αποθήκη μπαταριών. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η ανέγερση της μεταλλικής κατασκευής των στεγών.

Η προετοιμασία του χώρου για την επένδυση είχε ξεκινήσει σε προηγούμενη φάση, με τη δημιουργία πλατφόρμας από περίπου 19.200 κυβικά μέτρα χαλικιού, το οποίο μεταφέρθηκε σιδηροδρομικώς. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν σχεδόν 10.000 μέτρα καλωδίων, ενώ αποξηλώθηκε και μέρος της υφιστάμενης οδικής υποδομής, συνολικής επιφάνειας άνω των 4.300 τετραγωνικών μέτρων ασφάλτου και 1.700 τετραγωνικών μέτρων σκυροδέματος.

Οι εργασίες εκτελούνται με αυστηρή τήρηση περιβαλλοντικών και προδιαγραφών ασφαλείας. Λόγω των κανονισμών για την ηχορύπανση, δεν πραγματοποιούνται εργασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ και η μεταφορά υλικών έγινε σιδηροδρομικώς. Παράλληλα, αξιοποιείται ειδική τεχνολογία για την κατασκευή των πασσάλων θεμελίωσης, ώστε να περιορίζονται ο θόρυβος και οι κραδασμοί και να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου.

Οι νέες αίθουσες σχεδιάζονται με υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. Το κέλυφος των κτιρίων θα αποτελείται από σύνθετα πάνελ πρόσοψης με πυρήνα από πετροβάμβακα, ενώ οι οροφές θα κατασκευαστούν από τραπεζοειδή μεταλλικά φύλλα με πολυστρωματική μόνωση. Αντίστοιχα, το τεχνικό τμήμα, το λεγόμενο penthouse, θα διαθέτει πρόσοψη από κασέτες με ορυκτοβάμβακα και επένδυση από τραπεζοειδή λαμαρίνα. Στους χώρους που προορίζονται για τους εργαζομένους προβλέπεται επιπλέον θερμομονωτική προστασία στο δάπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πυροπροστασία, καθώς οι αίθουσες θα διαχωρίζονται από την αποθήκη μπαταριών μέσω ειδικού πυροπροστατευτικού τοίχου. Η κατασκευή του θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλάκες κυψελωτού σκυροδέματος και επενδεδυμένη τοιχοποιία, υλικά που συνδυάζουν υψηλή αντοχή και αισθητική ποιότητα.

«Από την πρώτη στιγμή, αυτή η επένδυση σχεδιάστηκε με σαφείς προτεραιότητες: ασφάλεια, περιβάλλον και ποιότητα. Δεν αποτελούν πρόσθετα στοιχεία του έργου, αλλά τον πυρήνα του. Αυτή η λογική διατρέχει κάθε πτυχή του σχεδιασμού, από την κατασκευή και την πυροπροστασία μέχρι την ενεργειακή απόδοση. Με μακροπρόθεσμη οπτική, οι στέγες των νέων αιθουσών έχουν ήδη προβλεφθεί ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν φωτοβολταϊκά συστήματα», δήλωσε ο Paweł Łojkowski, Επικεφαλής Υποδομών της Volkswagen Poznań.

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