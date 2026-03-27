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Volkswagen:Oλοκλήρωσε τις χειμερινές δοκιμές για την πρώτη γενιά οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό (SDV)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:12 - 27 Μαρ 2026

Volkswagen:Oλοκλήρωσε τις χειμερινές δοκιμές για την πρώτη γενιά οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό (SDV)

Νίκος Λιβανός
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Η νέα αρχιτεκτονική του Ομίλου Volkswagen αποδεικνύει την αξιοπιστία της σε ακραίες συνθήκες και ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών, πλήρως συνδεδεμένων οχημάτων

Η κοινοπραξία «Rivian and Volkswagen Group Technologies» (RV Tech) ολοκλήρωσε με επιτυχία τις χειμερινές δοκιμές της νέας αρχιτεκτονικής για την πρώτη γενιά οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό (SDVs), επιβεβαιώνοντας στην πράξη την τεχνολογική κατεύθυνση του Ομίλου Volkswagen. Για αρκετούς μήνες, δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Phoenix (ΗΠΑ) και στο Arjeplog (Σουηδία), όπου κοινές ομάδες από Volkswagen, Audi, Scout και RV Tech αξιολόγησαν διεξοδικά τη λειτουργία και την απόδοση των ηλεκτρονικών και του λογισμικού.

Ο Oliver Blume, CEO του Ομίλου Volkswagen, δήλωσε: «Επιταχύνουμε προς το μέλλον. Η επιτυχής ολοκλήρωση των χειμερινών δοκιμών αποδεικνύει την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία εξελίσσουμε τις τεχνολογίες μας. Στόχος μας είναι σαφής: να δημιουργούμε προϊόντα που θέτουν νέα πρότυπα και ενθουσιάζουν τους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε τη δυναμική του Ομίλου και την πορεία μας προς τον ρόλο του παγκόσμιου τεχνολογικού ηγέτη στην αυτοκίνηση.»

Δοκιμασμένη αξιοπιστία σε ακραίες συνθήκες

Το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Στην Arizona, οι ομάδες ολοκλήρωσαν βασικές λειτουργίες λογισμικού και προετοίμασαν τα οχήματα για τις δοκιμές στην Ευρώπη. Στη Σουηδία, τα συστήματα δοκιμάστηκαν σε ακραίες συνθήκες, με χιόνι και πάγο, επιβεβαιώνοντας την αντοχή και την αξιοπιστία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ hardware και software σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως η τετρακίνηση, ο έλεγχος πρόσφυσης και η συνολική οδηγική συμπεριφορά. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα των over-the-air (OTA) αναβαθμίσεων, που επιτρέπουν τη συνεχή εξέλιξη του οχήματος μετά την αγορά.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες δοκιμές και κύκλοι αξιολόγησης, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος επιβεβαιώθηκε και από δοκιμές έγκρισης σε Γερμανία και Σουηδία, με τη συμμετοχή των ομάδων εξέλιξης των μαρκών.

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