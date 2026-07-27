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Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;
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15:38 - 27 Ιουλ 2026

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Νίκος Λιβανός
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H δύναμη της επιλογής για το νέο Ford Ranger με την διάθεση δύο επιλογών – με κινητήρα ντίζελ 3.0L V6 EcoBlue ή εξηλεκτρισμένο σύστημα κίνησης Plug-in Hybrid.

Το Ford Ranger, ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στην κατηγορία των pick-up οχημάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη και ένας από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες κάθε επαγγελματία οδηγού, διευρύνει τις δυνατότητές του προσφέροντας στους πελάτες πραγματικές επιλογές όσον αφορά το σύστημα κίνησης.

Διατηρώντας αναλλοίωτες στο DNA του τις πατροπαράδοτες αξίες της ασυμβίβαστης δύναμης, της απαράμιλλης ικανότητας και της κορυφαίας αξιοπιστίας που ανέκαθεν συνόδευαν το όνομα Ranger, το νέο pick-up μοντέλο της Ford Pro διατίθεται τόσο με τον δοκιμασμένο κινητήρα πετρελαίου 3.0L V6 EcoBlue όσο και με ένα προηγμένο κινητήρα Plug-in Hybrid, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών - από την απαιτητική επαγγελματική χρήση έως τη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση.

Δύο δρόμοι, το ίδιο αποτέλεσμα

Σε επίπεδο αποδοτικότητας, η Ford Pro προσφέρει σήμερα στο νέο Ranger δύο διαφορετικές «διαδρομές» που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα: τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ή/και ενέργειας που έχει ως πρακτικό αντίκτυπο την ελαχιστοποίηση του πραγματικού λειτουργικού κόστους για κάθε επαγγελματία οδηγό.

Ο προηγμένος κινητήρας ντίζελ 3.0L V6 EcoBlue της εταιρείας αποτελεί ιδανική επιλογή για εκείνους που διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση πετρελαίου σε συνδυασμό με την ευκολία άμεσου ανεφοδιασμού στο δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας μας.

Την ίδια στιγμή, η ασυμβίβαστη Plug-in Hybrid έκδοση του Ford Ranger φέρνει με τη σειρά της μία νέα προσέγγιση και φιλοσοφία στην κατηγορία των pick-up οχημάτων, προσφέροντας στους οδηγούς τη δυνατότητα κίνησης αμιγώς με ηλεκτρική ενέργεια για έως και 50 km. Με τη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης να γίνεται εύκολα, ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα, οι καθημερινές μικρές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστο κόστος, καθιστώντας το νέο Ranger PHEV εξαιρετικά οικονομικό σε βάθος χρόνου.

Τόσο η ευκολία στην οδήγηση όσο και η κορυφαία αποδοτικότητα ενισχύονται και στα δύο pick-up μοντέλα από τον συνδυασμό των συστημάτων κίνησης με το προηγμένο, αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων της εταιρείας.

Κορυφαίες επιδόσεις και ροπή εις διπλούν

Η έννοια της δύναμης παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο του Ford Ranger, ανεξάρτητα με ποιο από τα δύο συστήματα κίνησης τροφοδοτείται. Ο ντίζελ κινητήρας ξεχωρίζει για την ισχύ των 240 PS και για την υψηλή και άμεσα διαθέσιμη ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών, η οποία φτάνει τα 600 Nm.

Την ίδια στιγμή, η Plug-in Hybrid έκδοση εισάγει μια νέα διάσταση στις επιδόσεις, συνδυάζοντας τον θερμικό 2.3L EcoBoost βενζινοκινητήρα της εταιρείας με ένα ισχυρό ηλεκτρικό μοτέρ 75 kW για υψηλή συνδυαστική ισχύ 281 ίππων και άμεση απόκριση χάρη στην εντυπωσιακή ροπή των 697 Nm.

Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι μια οδηγική εμπειρία που συνδυάζει όχι μόνο απαράμιλλη ισχύ αλλά και πολιτισμένη λειτουργία, καλύπτοντας κάθε απαίτηση και ανάγκη.

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Ασταμάτητο εκτός δρόμου και με κορυφαίες δυνατότητες ρυμούλκησης

Σε off-road διαδρομές, το νέο Ford Ranger παραμένει το σημείο αναφοράς στην κατηγορία των pick up οχημάτων. Και στις δύο εκδόσεις του, το εξελιγμένο σύστημα μετάδοσης της κίνησης και στους τέσσερις τροχούς, το «κλείδωμα» του κεντρικού και πίσω διαφορικού και η δυνατότητα επιλογής κοντών σχέσεων εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και ελέγχου σε κάθε έδαφος. Η έκδοση Plug-in Hybrid προσθέτει ένα επιπλέον πλεονέκτημα, επιτρέποντας σχεδόν αθόρυβη κίνηση στη φύση και εξαιρετικά ακριβή διαχείριση της ροπής, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει και την τεχνολογία Pro Power Onboard, μέσω της οποίας το όχημα μπορεί να λειτουργήσει ως φορητή πηγή ενέργειας για εργαλεία και εξοπλισμό.

Στον τομέα της ρυμούλκησης, το νέο Ford Ranger παραμένει ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης. Είτε πρόκειται για κίνηση για μεγάλες αποστάσεις με βαριά φορτία, όπου ο 3λιτρος ντίζελ κινητήρας αναδεικνύει τα πλεονεκτήματά του, είτε για ελιγμούς ακριβείας με την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στην έκδοση Plug-in Hybrid, η ικανότητα ρυμούλκησης παραμένει υψηλή και πρακτικά αδιαπραγμάτευτη φτάνοντας και στις δύο περιπτώσεις τα 3.500 kg (με φρένα).

Εμπειρία SUV και 5 χρόνια εγγύηση

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Το εσωτερικό έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των δύο εκδόσεων υιοθετώντας χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε premium οχήματα της κατηγορίας SUV. Τα ποιοτικά υλικά, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και οι σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας δημιουργούν ένα περιβάλλον που εξυπηρετεί εξίσου την εργασία αλλά και την καθημερινή χρήση.

Με το νέο Ranger, η Ford Pro επαναπροσδιορίζει την δύναμη της επιλογής στην κατηγορία των pick-up οχημάτων. Είτε με την αποδεδειγμένη αξία του ντίζελ κινητήρα, είτε με την προηγμένη τεχνολογία του συστήματος Plug-in Hybrid, το νέο Ford Ranger αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη και αποδοτική πρόταση που επιπλέον προσφέρεται στην ελληνική αγορά με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect και προνομιακή χρηματοδότηση με επιτόκιο από 2,99%.

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