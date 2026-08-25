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Φανουρόπιτα: Το έθιμο και η παραδοσιακή συνταγή με 9 υλικά
Magazino
20:37 - 25 Αυγ 2026

Φανουρόπιτα: Το έθιμο και η παραδοσιακή συνταγή με 9 υλικά

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Φανουρόπιτα: Γιατί τη φτιάχνουμε στις 27 Αυγούστου, τι συμβολίζει το έθιμο και πότε την πηγαίνουμε στην εκκλησία. Η εύκολη συνταγή με 9 υλικά.

Η φανουρόπιτα, ένα νηστίσιμο και αρωματικό κέικ, είναι μια παραδοσιακή συνταγή που πολλοί ετοιμάζουν λίγο πριν από τις 27 Αυγούστου, ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος. Η φανουρόπιτα παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά και, σύμφωνα με το έθιμο, την πηγαίνουμε στην εκκλησία για να ευλογηθεί πριν τη μοιράσουμε.

Πίσω από τη συνταγή υπάρχει μία από τις πιο γνωστές θρησκευτικές παραδόσεις του Αυγούστου. Το όνομα του Αγίου Φανουρίου έχει συνδεθεί στη λαϊκή παράδοση με τη «φανέρωση» και γι’ αυτό πολλοί ετοιμάζουν την πίτα όταν αναζητούν κάτι που έχασαν ή ζητούν βοήθεια σε μια υπόθεση που τους απασχολεί.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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