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Θέατρο, μουσική, σινεμά: Πού βγαίνουμε στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου
Magazino
19:42 - 25 Αυγ 2026

Θέατρο, μουσική, σινεμά: Πού βγαίνουμε στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου

Reporter.gr Newsroom
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Ξέρουμε ποιες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες θα συντροφεύσουν την επιστροφή σου στην Αθήνα, αυτή την εβδομάδα.

Τακούνια στον Βάλτο, στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη

Το νέο έργο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλακη, επιστρέφει στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο): Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.
Παραστάσεις: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Κυριακή στις 21:00
Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106
Προπωληση εισιτηρίων εδώ

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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