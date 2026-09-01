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Ferryhopper: Η Αίγινα πρώτη στην προτίμηση των Ελλήνων και η Πάρος των διεθνών ταξιδιωτών το καλοκαίρι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:24 - 01 Σεπ 2026

Ferryhopper: Η Αίγινα πρώτη στην προτίμηση των Ελλήνων και η Πάρος των διεθνών ταξιδιωτών το καλοκαίρι

Reporter.gr Newsroom
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Η Αίγινα κατακτά την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ η Πάρος παραμένει η κορυφαία επιλογή για τους διεθνείς ταξιδιώτες σύμφωνα με τα στοιχεία της Ferryhopper για το καλοκαίρι του 2026.

Το Ferryhopper, η κορυφαία πλατφόρμα ακτοπλοϊκών κρατήσεων στη Μεσόγειο, παρουσιάζει τις προτιμήσεις των Ελλήνων και των διεθνών ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας για την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου, η Αίγινα βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων, με αύξηση 21%, ενώ η Πάρος αναδείχθηκε ο δημοφιλέστερος νησιωτικός προορισμός για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό.

Τα 10 Δημοφιλέστερα Νησιά για τους Έλληνες ταξιδιώτες:

1. Αίγινα

2. Τήνος

3. Πάρος

4. Νάξος

5. Κρήτη

6. Σύρος

7. Μύκονος

8. Άνδρος

9. Κύθνος

10. Αγκίστρι

Η παρουσία της Αίγινας και του Αγκιστρίου στην πρώτη δεκάδα αναδεικνύει τη σταθερή δυναμική των κοντινών αποδράσεων. Την ίδια στιγμή, η Τήνος (+20%), η Πάρος (+18%), η Νάξος(+12%) και η Μύκονος(+16%) διατηρούν ισχυρή θέση στις επιλογές του ελληνικού κοινού, καταγράφοντας διψήφιες αυξήσεις.

Αντίστοιχα, για τους διεθνείς ταξιδιώτες, η Πάρος αναδείχθηκε ως ο δημοφιλέστερος προορισμός, με αύξηση 31% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Νάξος (+37%), ενώ ακολούθησαν η Μύκονος (+15%) και η Σαντορίνη (+12%). Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε η Κεφαλονιά, η οποία παρουσίασε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων επιλογών των διεθνών ταξιδιωτών, με αύξηση 80%.

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής κυριαρχούν

Περισσότερες από τις μισές κρατήσεις (57%) πραγματοποιήθηκαν έως επτά ημέρες πριν από την αναχώρηση, ενώ περίπου τέσσερις στις δέκα (39%) ολοκληρώθηκαν μόλις 0–2 ημέρες πριν από το ταξίδι. Το “last minute” κατέγραψε, μάλιστα, τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, σημειώνοντας αύξηση 11%. Παράλληλα, το 32% των ταξιδιωτών πραγματοποίησε την κράτηση του από 8 έως 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ενώ περίπου ένας στους δέκα προγραμμάτισε το ταξίδι του τουλάχιστον 46 ημέρες νωρίτερα.

Η εικόνα διαφοροποιείται για τους διεθνείς ταξιδιώτες, καθώς το 47% των κρατήσεων πραγματοποιήθηκε επτά ημέρες πριν από την αναχώρηση τους, με το 34% να ολοκληρώνεται μόλις 0–2 ημέρες νωρίτερα. Παράλληλα, ενισχύθηκε σημαντικά ο έγκαιρος προγραμματισμός, καθώς οι κρατήσεις που έγιναν 8–45 ημέρες πριν από το ταξίδι αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση με το 2025, ενώ όσες πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 46 ημέρες νωρίτερα σημείωσαν άνοδο 34%.

Προτιμήσεις ανά γενιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Ferryhopper, η Πάρος βρέθηκε στην κορυφή για τη Generation Z, με τη Νάξο και την Τήνο να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Στους Millennials, πρώτη επιλογή αναδείχθηκε η Τήνος και ακολούθησαν η Αίγινα και η Πάρος. Παράλληλα η Αίγινα πέρασε στην κορυφή τόσο για τη Generation X όσο και για τους Baby Boomers, με την Τήνο να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στις δύο γενιές.

Στους διεθνείς ταξιδιώτες, αντίθετα, η Πάρος κυριάρχησε σε όλες τις γενιές. Η Generation Z διαφοροποιήθηκε στις επόμενες επιλογές, αναδεικνύοντας την Ίο στη δεύτερη θέση και τη Μύκονο στην τρίτη, ενώ για τους Millennials, τη Generation X και τους Baby Boomers την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν η Νάξος και η Μύκονος.

«Τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι η επιλογή ενός νησιού δεν καθορίζεται μόνο από τη δημοφιλία του, αλλά και από τη γενιά, την εγγύτητα του προορισμού και τον χρόνο που διαθέτει κάθε ταξιδιώτης για να οργανώσει το ταξίδι του. Για τους Έλληνες, η σταθερή παρουσία κοντινών προορισμών αποτυπώνει την σημασία που έχουν αποκτήσει οι πιο άμεσες και ευέλικτες αποδράσεις. Παράλληλα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο οικονομικός παράγοντας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στις ταξιδιωτικές αποφάσεις, το κόστος του εισιτηρίου μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την επιλογή του προορισμού, αλλά και τη διάρκεια των διακοπών ή την συχνότητα των ταξιδιών μέσα στη χρονιά. Έτσι, βλέπουμε να ενισχύεται η δυναμική κοντινότερων και πιο προσιτών προορισμών, όπως η Αίγινα και το Αγκίστρι. Την ίδια στιγμή, η κυριαρχία των Κυκλάδων στις επιλογές των διεθνών ταξιδιωτών επιβεβαιώνει τη διαχρονική τους απήχηση, ενώ η άνοδος της Κεφαλονιάς δείχνει ότι το ενδιαφέρον διευρύνεται και προς διαφορετικές περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας. Αυτή ακριβώς η πολυμορφία βρίσκεται στην ουσία του σύγχρονου ακτοπλοϊκού ταξιδιού: δεν υπάρχει ένας “μέσος” ταξιδιώτης ούτε ένας μόνο τρόπος να ανακαλύψει κανείς τη νησιωτική Ελλάδα. Στόχος μας είναι να κατανοούμε τις διαφορετικές ανάγκες πίσω από κάθε ταξίδι και να μετατρέπουμε την πολυπλοκότητα της οργάνωσής του σε μια απλή και ευχάριστη εμπειρία», δήλωσε ο Χρήστος Σπαθαράκης, CEO του Ferryhopper.

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