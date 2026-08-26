Free City: 20 δωρεάν εκδηλώσεις για διασκέδαση την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου

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Αυτή την εβδομάδα, η πόλη γεμίζει ξανά! Πολλές – και φυσικά δωρεάν – εκδηλώσεις γιορτάζουν την Πανσέληνο του Αυγούστου, αλλά και το καλοκαίρι που δεν έχει ακόμα τελειώσει.

16ο Athens Open Air Film Festival: “Στους ερωτές μας” στο Λαϊς και “Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος”στην Καλλιθέα

Η ετήσια κινηματογραφική απόβαση του 16ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ συνεχίζεται για άλλη μια χρονιά πανέμορφες και ιστορικής σημασίας τοποθεσίες της Αθήνας σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά και σε ανεξίτηλες εμπειρίες θέασης, τόσο για τους κατοίκους της πόλης όσο και για τους πολυάριθμους επισκέπτες της. Αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα έχει:

Δευτέρα 24 Αυγούστου , Θερινό Σινεμά Λαϊς – Στους έρωτες μας (1983, 95′)

Σκηνοθεσία: Μορίς Πιαλά | Πρωταγωνιστούν: Σαντρίν Μπονέρ, Ντομινίκ Μπενάρ, Εβελίν Κερ, Μορίς Πιαλά | Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

, Θερινό Σινεμά Λαϊς – (1983, 95′) Σκηνοθεσία: Μορίς Πιαλά | Πρωταγωνιστούν: Σαντρίν Μπονέρ, Ντομινίκ Μπενάρ, Εβελίν Κερ, Μορίς Πιαλά | Ελληνικοί υπότιτλοι Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος Τετάρτη 24 Αυγούστου, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης «Ελ Πάσο» – Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος (1966, 177’)

Σκηνοθεσία: Σέρτζιο Λεόνε | Πρωταγωνιστούν: Κλιντ Ίστγουντ, Ίλαι Γουάλας, Λι Βαν Κλιφ, Άλντο Τζιουφρέ

Επετειακή προβολή 60 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας και την επίσημη ίδρυση της ΠΑΕ Athens Kallithea FC το 1966.

Δευτέρα 24/08 και Τετάρτη 26/08 στις 21:00

Θερινό σινεμά Λαϊς, Ιερά Οδός 48 και Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, Αθήνα

Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης “Ελ Πάσο”, Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Καλλιθέα

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