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Κικίλιας - Γκιλφόιλ: Πρώτη επίσημη συνάντηση και επίσκεψη στο ιστορικό «Hellas Liberty»
Ναυτιλία
16:28 - 09 Δεκ 2025

Κικίλιας - Γκιλφόιλ: Πρώτη επίσημη συνάντηση και επίσκεψη στο ιστορικό «Hellas Liberty»

Reporter.gr Newsroom
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Την πρώτη της επίσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποίησε την Τρίτη 9/12 η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. 

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας την υποδέχθηκε στο γραφείο του, όπου συζήτησαν για τις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ στον τομέα της ναυτιλίας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο, ενώ στην συνέχεια ο κ. Κικίλιας συνόδευσε την Αμερικανίδα πρέσβη στο ιστορικό πλοίο Hellas Liberty, το οποίο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διασωθέντα Liberty Ships στον κόσμο.

Ένα πλοίο που συνδέει τις δύο χώρες

Το Hellas Liberty, που καθελκύστηκε το 1943 με το όνομα «SS Arthur M. Huddell», ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο, συνέχισε την υπηρεσία του επί δεκαετίες, ακόμη και ως εξειδικευμένο πλοίο μεταφοράς καλωδίων για την AT&T.

Το 2009 παραχωρήθηκε στην Ελλάδα και ένα χρόνο αργότερα μετατράπηκε σε πλωτό μουσείο, τιμώντας τον καθοριστικό ρόλο των Liberty Ships στην αναγέννηση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένο και ελλιμενισμένο στον Πειραιά, αποτελεί ζωντανό μνημείο της ναυτικής ιστορίας.

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