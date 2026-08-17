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Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα
Ναυτιλία
13:04 - 17 Αυγ 2026

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Reporter.gr Newsroom
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Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά πάγωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς πλησιάζει η Δευτέρα, ημερομηνία λήξης της 60ήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς να διαφαίνεται επίσημη συμφωνία ή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, μόλις πέντε φορτηγά πλοία πέρασαν από το κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα το Σάββατο, ενώ την Κυριακή δεν καταγράφηκε καμία διέλευση. Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα είχαν περάσει 31 πλοία.

Η κίνηση είχε ήδη υποχωρήσει σε χαμηλό τριμήνου. Την περασμένη Τρίτη, ο μέσος όρος πενταημέρου διαμορφώθηκε στις 13 διελεύσεις ημερησίως, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Μαΐου, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC με βάση τα στοιχεία της Kpler.

Συνολικά, η ναυτιλιακή κίνηση έχει μειωθεί κατά περίπου 90% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο, καθώς από εκεί διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, με την κίνηση να φτάνει υπό κανονικές συνθήκες περίπου τα 130 πλοία ημερησίως.

Ο Parash Jain, ειδικός της HSBC στον κλάδο της ναυτιλίας, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC ότι οι επενδυτές θα πρέπει να θεωρούν το «χάος» ως τη νέα κανονικότητα για τη ναυτιλία και να το ενσωματώνουν στις βασικές εκτιμήσεις τους.

Παρά την ένταση, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα τη Δευτέρα. Το Brent υποχωρούσε κατά 0,15%, στα 88,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωνε πτώση 0,74%, στα 81,79 δολάρια.

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία οδεύει προς τη λήξη της.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Seyed Abbas Araghchi, δήλωσε το Σάββατο ότι οι δύο πλευρές «δεν έχουν κάτι που να μοιάζει με εκεχειρία». Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Κατά τον ίδιο, το Κατάρ και το Πακιστάν ανταλλάσσουν μηνύματα και βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν, κάτι που όμως, όπως τόνισε, «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι «πολύ σύντομα» θα μπορούσε να ανακοινώσει πως τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά μια τέτοια προοπτική. Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Kazem Gharibabadi, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή ότι τα Στενά θα παραμείνουν «ιρανικά» και ότι μόνο το Ιράν αποφασίζει αν θα παραμείνουν ανοιχτά ή θα κλείσουν.

Με τη λήξη της εκεχειρίας να βρίσκεται πλέον μπροστά, η τύχη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εξελίσσεται σε έναν από τους πιο κρίσιμους δείκτες για την πορεία της σύγκρουσης — και για την επόμενη κίνηση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

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