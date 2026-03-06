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ΗΠΑ: Πρόγραμμα αντασφάλισης $20 δισ. για τη διέλευση τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία
22:02 - 06 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Πρόγραμμα αντασφάλισης $20 δισ. για τη διέλευση τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία προσπάθεια να τεθεί ξανά σε κίνηση η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή (6/3) πρόγραμμα αντασφάλισης ύψους 20 δισ. δολαρίων για τάνκερ και άλλα εμπορικά πλοία.  

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται σε μία στιγμή που η αναταραχή στις αγορές ενέργειας έχει χτυπήσει «κόκκινο», με την τιμή του αργού να έχει ξεπεράσει τα 91 δολάρια μετά από ημερήσια κέρδη 13% και το Brent να έχει υπερβεί οριακά τα 93 δολάρια ανά βαρέλι με κέρδη κοντά στο 9%.

Η άνοδος αυτή συνδέεται με τις σημερινές του δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επίσης συνδέεται άμεσα και με το γεγονός ότι η κίνηση δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο έχει ουσιαστικά παγώσει λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Να σημειωθεί ότι ορισμένες χώρες του Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν την παραγωγή πετρελαίου, καθώς αδυνατούν να εξάγουν το αργό τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, μίας από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου, η U.S. International Development Finance Corporation θα αναλαμβάνει την κάλυψη ζημιών έως και 20 δισ. δολάρια σε κυλιόμενη βάση, λειτουργώντας ουσιαστικά ως δίχτυ ασφαλείας για πλοιοκτήτες και ναυτιλιακές εταιρείες, ώστε να συνεχίσουν τις μεταφορές τους σε μια περιοχή που θεωρείται υψηλού κινδύνου.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και την U.S. Central Command για την εφαρμογή του προγράμματος.

«Είμαστε βέβαιοι ότι το σχέδιο αντασφάλισης θα επιτρέψει στο πετρέλαιο, τη βενζίνη, το LNG, τα καύσιμα αεροσκαφών και τα λιπάσματα να περάσουν ξανά από τα Στενά του Ορμούζ και να διοχετευθούν στις διεθνείς αγορές», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της DFC, Μπεν Μπλακ.

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