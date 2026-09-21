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Πειραιώς και Ύπατη Αρμοστεία ξεκινούν νέο κύκλο της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:37 - 21 Σεπ 2026

Πειραιώς και Ύπατη Αρμοστεία ξεκινούν νέο κύκλο της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα προσκαλούν γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες» (Refugee Women Academy), ώστε να ενισχύσουν την πρόσβασή τους στην απασχόληση και την οικονομική αυτονομία.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς και της Ύπατης Αρμοστείας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και ειδικότερα στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων.

Από την έναρξή της το 2023, η Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Δημιουργεί χώρο ώστε οι γυναίκες πρόσφυγες να αναπτύσσουν πολύτιμες επαγγελματικές δεξιότητες, να διευρύνουν το δίκτυό τους και να ενισχύουν τις προοπτικές τους για ουσιαστική απασχόληση και κοινωνική ένταξη. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη ΜΕΤΑδραση για τις ειδικότητες Βοηθού Κουζίνας και Υπαλλήλου Ξενοδοχείου, καθώς και από τον οργανισμό International Women's Coffee Alliance (IWCA) για την ειδικότητα Barista / Coffee Expert.

Από το 2023 έως σήμερα, 273 γυναίκες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας κατάρτιση σε κλάδους όπου παρατηρείται σημαντική ζήτηση για εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα, όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και η εστίαση. Παράλληλα, σχεδόν μία στις τρεις συμμετέχουσες βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής της, κάτι που αναδεικνύει τον ουσιαστικό αντίκτυπο του προγράμματος στη ζωή των γυναικών και των οικογενειών τους.

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο θα είναι ανοιχτές από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται:

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 11:37
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