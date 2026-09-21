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Μπέρναμ: Χαιρέτισε τη συμφωνία Δανίας και ΗΠΑ για τη Γροιλανδία
Ειδήσεις
11:30 - 21 Σεπ 2026

Μπέρναμ: Χαιρέτισε τη συμφωνία Δανίας και ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Άντι Μπέρναμ χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ για την «ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική», μετά την επίλυση της πολύμηνης διαμάχης των δύο χωρών για τη Γροιλανδία.

Πιο αναλυτικά, ο Βρετανός πρωθυπουργός και η Δανή ομόλογός του, Μέτε Φρεντέρικσεν, «χαιρέτισαν τη δέσμευση των ΗΠΑ στην περιοχή» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους το πρωί της Κυριακής (21/9), σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

Όπως επισημαίνει το BBC, το ΝΑΤΟ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η συμφωνία θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της περιοχής, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι η Δανία θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας, καθώς και όλων των άλλων αναγκών» στο ημιαυτόνομο δανικό έδαφος της Αρκτικής.

Να σημειωθεί ότι τα σχόλια του Μπέρναμ έρχονται εν αναμονή της πρώτης του συνάντησης με τον Τραμπ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από μήνες απειλών του Τραμπ ότι θα «πάρει» τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας, τη στρατηγική θέση της στην Αρκτική για αμυντικούς σκοπούς, καθώς και τον ορυκτό της πλούτο.

Επισημαίνεται ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, όμως ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι η συμφωνία δεν συνεπάγεται «κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες» και ότι επιτρέπει στις ΗΠΑ να «κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο» για να «διασφαλίσουν και να προστατεύσουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας».

Όπως είπε, η συμφωνία περιλαμβάνει κανόνα σύμφωνα με τον οποίο κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δε θα μπορεί να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί «ευαίσθητες επενδύσεις στη Γροιλανδία, χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας».

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε σε ενημέρωση σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία της Κυριακής ότι ο Μπέρναμ και η Φρεντέρικσεν «χαιρέτισαν τη δέσμευση των ΗΠΑ στην περιοχή και υπογράμμισαν τη στρατηγική και κοινή σημασία του Άπω Βορρά για την ευρωατλαντική ασφάλεια».

Ενώ ο Μπέρναμ χαιρέτισε τη συμφωνία, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, σερ Εντ Ντέιβι, χαρακτήρισε τη συμφωνία «προσποιητή» νίκη και σχεδόν πανομοιότυπη με την ήδη υπάρχουσα συμφωνία.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να ισχυριστεί ότι πέτυχε μια επιτυχία στη Γροιλανδία, αλλά στην πραγματικότητα το μόνο που έχει είναι σχεδόν ένα αντίγραφο της συμφωνίας που ισχύει από τη δεκαετία του 1950», δήλωσε κατά τη διάρκεια ερωταπαντήσεων στο συνέδριο του κόμματος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών.

«Ας προσπαθήσει λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ να προσποιηθεί ότι πέτυχε μια νίκη. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και χώρες όπως ο Καναδάς στάθηκαν απέναντί του και κέρδισαν», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ απειλούσε επί μήνες ότι θα αγοράσει ή θα προσαρτήσει την ημιαυτόνομη περιοχή, υποστηρίζοντας ότι είναι ευάλωτη σε αντιπάλους, μεταξύ άλλων τη Ρωσία και την Κίνα.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι είναι «ικανοποιημένη που υπάρχει προοπτική για μια καλή συμφωνία» και για τα τρία μέρη, η οποία αναμενόταν να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

Η συμφωνία «ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια στην Αρκτική και την περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού», ενώ παράλληλα αναγνωρίζει «την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», ανέφερε σε κοινή δήλωση με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η συμφωνία θα πρέπει να περάσει από «τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να τεθεί σε ισχύ» μετά την υπογραφή της, σημειώνεται στη δήλωση.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι ο Μπέρναμ έχει μιλήσει με τον Τραμπ τουλάχιστον δύο φορές από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία και η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να «προωθήσει περαιτέρω τις εργασίες σε ζητήματα που αφορούν τους πολίτες στο εσωτερικό», μεταξύ άλλων το κόστος ζωής και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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