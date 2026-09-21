Τουρκία: «Παγώνει» assets στελεχών επενδυτικών εταιρειών μετά τη χρηματιστηριακή κρίση

Η Τουρκία προχώρησε στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με στελέχη αρκετών επενδυτικών εταιρειών, διευρύνοντας την έρευνα για την κρίση που έχει ξεσπάσει στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων και έχει ήδη οδηγήσει σε αδυναμία κάλυψης αιτημάτων εξαγοράς, συλλήψεις και σημαντικές απώλειες στην τουρκική χρηματιστηριακή αγορά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στην πλατφόρμα X, τα μέτρα αφορούν στελέχη εταιρειών όπως οι Tera Yatirim Menkul Degerler AS, Pusula Finans Holding AS, Hedef Holding και Bulls Portföy Yönetimi. Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που αφορούν μέλη διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες, αλλά και ορισμένους συγγενείς τους. Για την πραγματοποίηση τέτοιων μεταβιβάσεων απαιτείται πλέον η έγκριση των εισαγγελικών αρχών.

Η απόφαση εντάσσεται στην ευρύτερη επιχείρηση των τουρκικών αρχών μετά την αναταραχή που εκδηλώθηκε στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων. Την περασμένη εβδομάδα, αρκετές εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στα αιτήματα επενδυτών για εξαγορά μεριδίων, εξέλιξη που ενέτεινε τις πιέσεις στην τουρκική χρηματιστηριακή αγορά.

Την ίδια στιγμή, οι εποπτικές αρχές έδωσαν εντολή για την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση επτά εταιρειών.

Ο Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε ότι έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες σε βάρος 25 ατόμων. Από αυτούς, 15 έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους υπόλοιπους 10, οι οποίοι χαρακτηρίζονται φυγόδικοι.

Στο χρηματιστήριο, ο βασικός δείκτης Borsa Istanbul 100 κατέγραφε απώλειες 2,6% στις 10:09 το πρωί, ώρα Κωνσταντινούπολης.

Παρατείνεται η διαδικασία εκκαθάρισης των κεφαλαίων

Σε νέα εξέλιξη, το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας ανακοίνωσε αργά την Κυριακή την παράταση της περιόδου εκκαθάρισης για τα επενδυτικά κεφάλαια που έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Η προβλεπόμενη διάρκεια αυξήθηκε από τρεις σε έξι μήνες.

Σύμφωνα με την τουρκική εποπτική αρχή, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρξει περισσότερος χρόνος για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων υπό τους πλέον ευνοϊκούς δυνατούς όρους.

Η κρίση έχει οδηγήσει σε μαζικές αποσύρσεις κεφαλαίων από επενδυτές, ενώ παράλληλα έχει προκαλέσει αισθητή συρρίκνωση των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό διαχείριση. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των τουρκικών επενδυτικών κεφαλαίων μειώθηκαν κατά 510 δισ. τουρκικές λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 11 δισ. δολάρια, από το τέλος Αυγούστου έως τις 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών της Τουρκίας.

Κατά το ίδιο διάστημα, οι καθαρές εκροές από τα επενδυτικά κεφάλαια ανήλθαν σε 411 δισ. λίρες. Η υπόλοιπη μείωση του ενεργητικού αποδίδεται στις απώλειες που προκάλεσε η υποχώρηση των αγορών.

Συλλήψεις στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι τουρκικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση το Σαββατοκύριακο αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μεταξύ των προσώπων που τέθηκαν υπό κράτηση ήταν ο πρόεδρος της Tera, Εμρέ Τεζμέν, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Εμρέ Αλκίν και Κερέμ Αλκίν. Υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο πρόεδρος της Pusula Holding, Σερντάρ Τουρχάν.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ακόμη ότι συνελήφθη ο πρόεδρος της Destek Finans Faktoring AS, Αλτούντς Κουμόβα.

Η αναταραχή στον κλάδο έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην τουρκική χρηματιστηριακή αγορά. Η συνολική αξία των τουρκικών μετοχών έχει μειωθεί κατά περίπου 51 δισ. δολάρια, ενώ ο δείκτης Borsa Istanbul All Shares σημείωσε την περασμένη εβδομάδα πτώση 10%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρησή του από τον Μάρτιο του 2025.