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Πεζεσκιάν: Στη Νέα Υόρκη για τη ΓΣ του ΟΗΕ – Πιθανή συνάντηση με Τραμπ
Ειδήσεις
11:16 - 21 Σεπ 2026

Πεζεσκιάν: Στη Νέα Υόρκη για τη ΓΣ του ΟΗΕ – Πιθανή συνάντηση με Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Στη Νέα Υόρκη αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη 22/9 ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπως επιβεβαίωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ο γενικός διευθυντής δημόσιων σχέσεων της ιρανικής προεδρίας, Χαμπμπολάχ Αμπασί.

Η μετάβαση του Ιρανού προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιτρέψει την είσοδο της ιρανικής αντιπροσωπείας στη χώρα. Στην αντιπροσωπεία περιλαμβάνεται και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Πεζεσκιάν έχει προγραμματιστεί να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Τεχεράνης για τις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει σειρά επαφών και διαβουλεύσεων με άλλους ηγέτες, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει τα επόμενα βήματά της και η Τεχεράνη διατυπώνει όρους για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος, σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα.

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Μασούντ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Νέα Υόρκη.

Σε ερώτηση του Fox News σχετικά με το αν θα πραγματοποιούσε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Τραμπ απάντησε ότι «πιθανότατα είναι θετικός» σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

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