Νέο «μέτωπο» στην Μέση Ανατολή: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πυραυλικές επιθέσεις στο Ριάντ

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον «ευαίσθητων» στόχων στη σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ, λίγες ώρες αφότου φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο καπνού έγιναν ορατά κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της πόλης.

Η Σαουδική Αραβία είχε αποστείλει κατά τη διάρκεια της νύχτας προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο στην περιοχή του Ριάντ, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον του βασιλείου.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, οι πρεσβείες των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, το Ομάν και το Ιράκ εξέδωσαν προειδοποιήσεις ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή, λόγω της αυξημένης έντασης και του ενδεχομένου απρόβλεπτης κλιμάκωσης.

Βίντεο και φωτογραφίες του Reuters κατέγραψαν μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στην περιοχή, ενώ στο προσκήνιο διακρίνονταν ο αυτοκινητόδρομος του αεροδρομίου, το κεντρικό κτίριο του τερματικού σταθμού και άλλες εγκαταστάσεις. Σε κάποια σημεία του βίντεο φαίνονταν φλόγες να υψώνονται πίσω από εγκαταστάσεις που έμοιαζαν με δεξαμενές καυσίμων.

Οι Χούθι δεν διευκρίνισαν ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι τους στο Ριάντ, ανέφεραν όμως ότι επιτέθηκαν επίσης σε εγκατάσταση της Saudi Aramco στην πόλη Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

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Οι Χούθι υποστήριξαν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε επίθεση στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Η σαουδαραβική αεράμυνα κατέρριψε πύραυλο

Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικός συνασπισμός που πολεμά τους Χούθι ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα κατέστρεψε νωρίς το Σάββατο έναν πύραυλο που είχε εκτοξευθεί από την οργάνωση με κατεύθυνση το Ριάντ.

Σε ανακοίνωσή του, ο συνασπισμός ανέφερε επίσης ότι απέτρεψε επιθέσεις εναντίον αμάχων στις σαουδαραβικές πόλεις Μπισ και Φαρασάν στα νοτιοδυτικά, στην Ταΐφ στα δυτικά, καθώς και στη Γιανμπού στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Δεν διευκρίνισε εάν προκλήθηκαν ζημιές.

Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας έστειλε κατά τη διάρκεια της νύχτας προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά για πιθανές αεροπορικές επιθέσεις στο Ριάντ και στην πόλη Αλ-Χαρτζ, ανατολικά της πρωτεύουσας, προτού εκδώσει το πρωί μήνυμα λήξης του συναγερμού.

Δημοσιογράφος του Reuters στην περιοχή Ολάγια του Ριάντ δήλωσε ότι άκουσε εκρήξεις πριν από την αποστολή του μηνύματος λήξης του συναγερμού.

Παρότι είχαν εκδοθεί ορισμένες προειδοποιήσεις στο Ριάντ φέτος, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, πρόκειται για τις πρώτες από τότε που κλιμακώθηκε η σύγκρουση με τους Χούθι τον Ιούλιο.

Η προειδοποίηση των Χούθι

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Υεμένης και μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας από τότε που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ριάντ, με πλήγματα σε σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επιθέσεις έχουν πλήξει σαουδαραβικές πόλεις, ενεργειακές υποδομές και τη ναυσιπλοΐα, δημιουργώντας νέες απειλές για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και θέτοντας σε κίνδυνο την κύρια εναλλακτική διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας για τις εξαγωγές του Κόλπου, ενώ η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να χρειάζεται στρατιωτική υποστήριξη λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει, στο πλαίσιο μιας τριμερούς αμυντικής συμφωνίας στην οποία συμμετέχει και το Πακιστάν.

Δεν είναι σαφές τι είδους υποστήριξη θα μπορούσε να προσφέρει η Τουρκία. Ο Φιντάν, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ανέφερε ότι οι ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «ορισμένα τεχνικά ζητήματα».

Η τριμερής συμφωνία, που υπεγράφη τον περασμένο μήνα, προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών.

Την Παρασκευή, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η οργάνωση απέτρεψε απροσδιόριστες «εγκληματικές απόπειρες» στη Σαναά, κατηγορώντας τη Σαουδική Αραβία και προαναγγέλλοντας αντίδραση.

Η οργάνωση, που ευθυγραμμίζεται με το Ιράν και κατέλαβε ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα με μια ταχεία προέλαση αυτόν τον μήνα, υποστηρίζει ότι η σαουδαραβική Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της τις τελευταίες ημέρες.

Νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή

Οι συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας εξελίσσονται σε νέο θέατρο πολέμου στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης που ξεκίνησε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απορρίψει τα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας για άμεση αμερικανική στρατιωτική επέμβαση εναντίον των Χούθι.

Ο Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, η οποία μεταδόθηκε το Σάββατο, ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι. Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως και οι Υεμενίτες επιθυμούν μια συμφωνία με το Ριάντ.

Ο Ρεζάι ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει διαβιβάσει στους μεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, μεταξύ των οποίων είναι «ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα».

Οι διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται, ενώ η Τεχεράνη αναμένει απάντηση από τον Τραμπ, πρόσθεσε.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, «καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων που έπληξαν πολιτικές και ενεργειακές υποδομές και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αμάχων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά».

Στην ίδια ανακοίνωση, το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε επίσης «τη στρατιωτική κλιμάκωση των Χούθι στην Υεμένη».