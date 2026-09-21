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Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς - Ποιες μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο
Σχόλια Αγοράς
11:25 - 21 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς - Ποιες μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Μετά το ιστορικό rebalancing της Παρασκευής, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τις μηχανικές ροές στην οργανική ζήτηση. Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.661,30 μονάδες (-0,99%), με ιστορικό τζίρο €4,26 δισ., ενώ από σήμερα τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές των δεικτών STOXX και FTSE που συνδέονται με την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς. Η σημερινή (21/9) συνεδρίαση αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ένδειξη για τη συμπεριφορά της αγοράς μετά την ολοκλήρωση των παθητικών ροών.

Η συνεδρίαση της Δευτέρας (21/9), η πρώτη σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς έπειτα από 13 χρόνια, ξεκίνησε με υποχώρηση, ωστόσο, ο ΓΔ στη συνέχεια ανέκαμψε και μετά τις 11.20 πέρασε στο "πράσινο".

Σημεία παρακολούθησης

ΓΔ / FTSE25 / ΔΤΡ: Στον ΓΔ, πρώτη στήριξη η περιοχή 2.640–2.650 και αντίσταση οι 2.680–2.700 μονάδες. Στον FTSE25, στήριξη οι 6.800–6.820 και αντίσταση οι 6.900–6.930 μονάδες. Στον ΔΤΡ, στήριξη οι 3.175–3.200 και αντίσταση οι 3.250–3.280 μονάδες.
Τράπεζες / rebalancing: Οι τράπεζες, που συγκέντρωσαν περίπου το 65% της συνολικής αξίας συναλλαγών την Παρασκευή, παραμένουν βασικός δείκτης της κατεύθυνσης των ξένων κεφαλαίων. Στο επίκεντρο παραμένουν επίσης ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Jumbo και ΟΤΕ.
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση 17 εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία, με χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,2 GW, που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, αιολικά και συστήματα αποθήκευσης. Η συναλλαγή ενισχύει το χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη και την παρουσία της ΔΕΗ στην Πολωνία, ενώ η ολοκλήρωση του ουγγρικού χαρτοφυλακίου, περίπου 1,1 GW, αναμένεται στο δ΄ τρίμηνο, υπό τις σχετικές εγκρίσεις.
Πειραιώς: Η τράπεζα επικαιροποίησε το οικονομικό ημερολόγιο, προσθέτοντας έκτακτη χρηματική διανομή, υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις. Η αποκοπή έχει προγραμματιστεί για τις 21 Δεκεμβρίου, με record date στις 22/12 και έναρξη καταβολής στις 28/12, ενώ το ύψος της διανομής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
CrediaBank / Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης για την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank. Η διαδικασία περνά σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούν οι εγκρίσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι προβλεπόμενες κανονιστικές και εποπτικές εγκρίσεις.
Bally’s Intralot: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ., για διάστημα 12 μηνών, να προχωρήσει δυνητικά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €135 εκατ. ονομαστικού κεφαλαίου, μέσω έκδοσης έως 450 εκατ. νέων μετοχών. Πρόκειται για εξουσιοδότηση και όχι για ανακοίνωση άμεσης ΑΜΚ, με τους τελικούς όρους να καθορίζονται από το Δ.Σ. εφόσον ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

Διεθνές περιβάλλον: Μικτή ήταν η εικόνα της Wall Street την Παρασκευή, με S&P 500 και Nasdaq σε θετικό έδαφος και τον Dow χαμηλότερα. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά το 5%, ενώ το πετρέλαιο παρέμεινε πάνω από τα $100/βαρέλι, διατηρώντας απαιτητικό το διεθνές περιβάλλον μετά την αύξηση των επιτοκίων της Fed.

Στο επίκεντρο της εβδομάδας: Η αγορά, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, θα παρακολουθήσει τα προκαταρκτικά στοιχεία PMI, τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας και, αργότερα μέσα στην εβδομάδα, τα στοιχεία επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία και τις αμερικανικές παραγγελίες διαρκών αγαθών.

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