ΠΑΣΟΚ για στήριξη Μπελέρη σε Κασιδιάρη: Ο πρωθυπουργός είναι ενήμερος;

Και συνεχίζει τονίζοντας: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του.
Και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν “ανδραγάθημα” εκτίοντας την ποινή τους.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της “Θεσσαλονίκης” ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη.
Ο τελευταίος μάλιστα επιβεβαιώνει τη συνάντηση.
Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς;
Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;».