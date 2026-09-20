ΠΑΣΟΚ για στήριξη Μπελέρη σε Κασιδιάρη: Ο πρωθυπουργός είναι ενήμερος;

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φ. Μπελέρης, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως “έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)” και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή» αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Και συνεχίζει τονίζοντας: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του.

Και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν “ανδραγάθημα” εκτίοντας την ποινή τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της “Θεσσαλονίκης” ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη.

Ο τελευταίος μάλιστα επιβεβαιώνει τη συνάντηση.

Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς;

Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;».