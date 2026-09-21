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Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Σκότωσε την 25χρονη σύντροφο του και ισχυρίστηκε επίθεση από αγνώστους
Ειδήσεις
09:56 - 21 Σεπ 2026

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Σκότωσε την 25χρονη σύντροφο του και ισχυρίστηκε επίθεση από αγνώστους

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 20/9 στην Ηγουμενίτσα, όπου μια 25χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, ενώ σε μικρή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας. Ο τελευταίος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους, ωστόσο στη συνέχεια οι ισχυρισμοί του τέθηκαν υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, κατά την εξέλιξη της έρευνας οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην αρχική κατάθεση του 27χρονου. Περίπου τρεις ώρες μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο ίδιος ευθύνεται για τον θάνατο της 25χρονης.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ, στην αρχή του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα. Περίπου στις 21:40, ένας περιπατητής εντόπισε την 25χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και ενημέρωσε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα.

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Η αρχική εκδοχή του 27χρονου

Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή, έχοντας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ο 27χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του, ο 27χρονος φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι τέσσερα άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν επιτεθεί τόσο στον ίδιο όσο και στην 25χρονη.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας συνέχισαν την έρευνα, εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψαν αντιφάσεις στην αρχική εκδοχή που είχε δώσει ο 27χρονος.

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Η νέα κατάθεση και το μαχαίρι

Περίπου τρεις ώρες μετά το περιστατικό, ο 27χρονος φέρεται να άλλαξε στάση και να παραδέχθηκε, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ τους και ότι η 25χρονη ήταν πρώην σύντροφός του.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και το κίνητρο που οδήγησε στην επίθεση.

Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ύστερα από υπόδειξη του 27χρονου, σε σημείο όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το είχε απορρίψει κατά την απομάκρυνσή του από την περιοχή.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση των ακριβών συνθηκών του θανάτου της 25χρονης. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκε το περιστατικό.

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