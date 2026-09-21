Χρηματιστήριο: Άμεσος στόχος η επάνοδος του ΓΔ στις 2.700 μονάδες

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Υποχώρηση κατά 0,99% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2661,30 μονάδες (στο -2,39% ο ΓΔ & στο -2% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +25,49% ο ΓΔ & στο +39,74% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 4.254,1 εκ. ευρώ (τα €3.740 εκ. στο rebalancing). Οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και λίγο μετά το κλείσιμο των ΣΜΕ καταγράφηκε το χαμηλό ημέρα στις 2650 μονάδες. Η αντίδραση των αγοραστών οδήγησε σε περιορισμό των απωλειών.

Στις δημοπρασίες και παρά την έκρηξη συναλλαγών λόγω του rebalancing δεν καταγράφηκε μεταβολή.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,267% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,05%) κινήθηκε στα «πράσινα», με την Εθνική (+0,52%) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς (-0,92%) να υποαποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Credia (+4,32%), η Cenergy (+2,59%), η Optima (+3,46%), η Βιοχάλκο (+2,17%), το ΔΑΑ (+8,87%), η ΕΛΧΑ (+3,03%) αλλά και ο ΟΛΠ (+3,59%) με την Performance Technologies (+6,12%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Allwyn (-3,30%), o Titan (-2,58%), η ΔΕΗ (-2,03%), η ΕΕΕ (-5,77%), η Helleniq Energy (-4,28%), η ΜΟΗ (-3,15%) και ο ΟΤΕ (- 1,57%).

Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 63 εκείνων που υποχώρησαν.

Στα νέα της ημέρα, η Alter Ego Media ανακοινώνει σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά της, ακολουθούν η Aloumyl, τα Πλαστικά Θράκης, ο ΑΔΜΗΕ, το ΚΡΙ-ΚΡΙ, η ΕΥΔΑΠ, το Jumbo, o Aktor, η ΕΥΑΘ, ο ΟΛΘ κ.ά.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η επάνοδος του ΓΔ στην περιοχή των 2700 μονάδων συνιστά τον άμεσο του ΓΔ στο Euronext Athens, με τις 2650 μονάδες αν αποτελούν την εγγύτερη ισχυρή στήριξη.

Επιχειρηματικά Νέα

Moody’s: Θετικό outlook για την Ελλάδα. Ο οίκος διατηρεί την αξιολόγηση στο Baa3, αλλά αναβαθμίζει την προοπτική από σταθερή σε θετική. Οι ενδείξεις μεγαλύτερης οικονομικής και δημοσιονομικής ανθεκτικότητας. Στο επίκεντρο οι μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις και η μείωση του χρέους.

Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα στο ΒΒΒ+, μια βαθμίδα πάνω από το investment grade. Προβλέπει ανάπτυξη 1,9% φέτος, πλεόνασμα 3% και μείωση χρέους στο 136% του ΑΕΠ. Περιορισμένος ο πολιτικός κίνδυνος.

Αlpha Bank: Iστορικό ρεκόρ ζήτησης για Senior έκδοση ελληνικής τράπεζας, υπερκάλυψη 4 φορές, η έκδοση ομολόγου Senior Preferred ύψους €700 εκατ., διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη με spread μόλις 85 μ.β.

Bloomberg: Νέα ώθηση για τις τράπεζες από την αναβάθμιση λόγω της επιστροφής των ελληνικών τραπεζών στον Stoxx Europe 600, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά. Πιθανές εισροές 2,2 δισ. δολαρίων.

ΔΥΠΑ: Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Αύγουστο 2026 ανήλθε σε 717.926 άτομα, -72.918 άτομα (-9,2%) σε ετήσια βάση.

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 16,4% στον τζίρο τον Ιούλιο του Κ.Ε. στη βιομηχανία. Αύξηση 25,7% στον κύκλο εργασιών από τις αγορές του εξωτερικού.

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου την Τετάρτη 23/9/2026 ποσού €400 εκ. Παπουτσάνης: Στο 25,96% αυξήθηκε το ποσοστό του Μενέλαου Τασόπουλου, στο 20,13% μειώθηκε το ποσοστό του Γ. Γκάτζαρου.

ΔΕΗ: απέκτησε από τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA, 17 θυγατρικές της στην Πολωνία, με χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,2 GW. Στο δυναμικό της ΔΕΗ και η τοπική ομάδα ανάπτυξης έργων.

ΟΝΥΞ: Στόχος EBIDTA €77 εκ. το 2030, προς 216 ημέρες λειτουργίας την περίοδο 2030-32 και 280 ημέρες μετά το 2033, συνολικές επενδύσεις €387 εκ.