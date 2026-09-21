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Alter Ego Media: «Άλμα» 378,3% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο
Επιχειρήσεις
10:22 - 21 Σεπ 2026

Alter Ego Media: «Άλμα» 378,3% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με την κερδοφορία να αυξάνεται με ακόμη υψηλότερη ταχύτητα, παρουσίασε η Alter Ego Media κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα οικονομικά αποτελέσματα να αποτυπώνουν πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό την επίδραση του επενδυτικού προγράμματος που τέθηκε σε εφαρμογή μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.  

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 74 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 25,2% σε σχέση με τα 59,1 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025. Η ενίσχυση της κερδοφορίας ήταν ακόμη πιο έντονη, καθώς το EBITDA αυξήθηκε κατά 47,4% και διαμορφώθηκε στα 25,1 εκατ. ευρώ, έναντι 17,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Αξιοσημείωτη ήταν και η εξέλιξη των EBIT, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 8,5 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ, με την αύξηση να ανέρχεται σε 114,6%. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ, από 1,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 378,3%.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών συνοδεύεται από σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε περίπου στο 34%, έναντι 29% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το περιθώριο EBIT ενισχύθηκε περίπου στο 11,5%, από 6,7% προηγουμένως.

Ισχυρή ανάπτυξη για το Publishing

Καθοριστική συμβολή στην αύξηση των εσόδων είχε ο τομέας Publishing, ο οποίος ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του κατά 38,8%, στα 26,5 εκατ. ευρώ, από 19,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ανοδικά κινήθηκε και ο τομέας Broadcasting & Content Creation, με τα έσοδά του να διαμορφώνονται στα 41,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,1% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, στα οικονομικά αποτελέσματα αποτυπώνεται πλέον και η συνεισφορά του νέου πυλώνα του Ομίλου, του Live Entertainment, ο οποίος κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους κατέγραψε κύκλο εργασιών 6,2 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριοποίηση στη ζωντανή ψυχαγωγία διευρύνει το επιχειρηματικό μοντέλο της Alter Ego Media πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες των μέσων ενημέρωσης, δημιουργώντας παράλληλα περιθώρια για νέες συνέργειες μεταξύ περιεχομένου, προβολής, κοινού, δεδομένων και εμπορικής αξιοποίησης.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

Παρά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, ο Όμιλος εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική βάση. Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 148,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονταν στα 15,8 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη θέση διατηρεί υψηλό βαθμό χρηματοοικονομικής ευελιξίας, επιτρέποντας στην εταιρεία να συνεχίσει τις επενδύσεις της και παράλληλα να εξετάζει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στο επίκεντρο η απόδοση των επενδύσεων

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 σηματοδοτεί ταυτόχρονα την ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, βάσει του επενδυτικού σχεδίου που είχε παρουσιάσει η εταιρεία.

Το επόμενο στάδιο αφορά πλέον την ωρίμανση των επενδύσεων και την ενίσχυση της συνεισφοράς τους στα οικονομικά αποτελέσματα. Οι κινήσεις που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα αναμένεται να αποδίδουν σταδιακά μεγαλύτερα οφέλη στα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου.

Βασικός στρατηγικός προσανατολισμός της Alter Ego Media είναι η μετάβαση από το μοντέλο ενός παραδοσιακού ομίλου media σε μια ευρύτερη πλατφόρμα Media & Entertainment, η οποία συνδυάζει το περιεχόμενο, τα brands, την άμεση σχέση με το κοινό, τα δεδομένα και την τεχνολογία, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και διαφοροποιημένων πηγών εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος οργανώνει πλέον τη δραστηριότητά του γύρω από τέσσερις βασικούς πυλώνες: Publishing, Broadcasting, Content Creation και Live Entertainment.

Γ. Βρέντζος: «Θέσαμε τις βάσεις για έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο Όμιλο Μέσων και Ψυχαγωγίας»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Alter Ego Media. Με την ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εισαγωγή μας στο Euronext Athens, υλοποιήσαμε το επενδυτικό μας πλάνο, διευρύνοντας σημαντικά το αποτύπωμα του Ομίλου και θέτοντας τις βάσεις για τη μετεξέλιξή του σε έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο Όμιλο Μέσων και Ψυχαγωγίας.

Αξιοποιώντας το περιεχόμενο, τα ισχυρά brands, την άμεση σχέση μας με το κοινό, τα δεδομένα και την τεχνολογία, αναπτύσσουμε πλέον τέσσερις ισχυρούς πυλώνες: Publishing, Broadcasting, Content Creation και Live Entertainment, δημιουργώντας συνέργειες και διευρύνοντας τις πηγές εσόδων.

Με ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και επενδυτική πειθαρχία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην οργανική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεών μας, εξετάζοντας παράλληλα νέες επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης και τη μακροπρόθεσμη αξία του Ομίλου».

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