ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσετσενία: Ο εκλεκτός του Πούτιν Καντίροφ επανεκλέγεται με 99,85%
Ειδήσεις
10:20 - 21 Σεπ 2026

Τσετσενία: Ο εκλεκτός του Πούτιν Καντίροφ επανεκλέγεται με 99,85%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ποσοστό 99,85% των ψήφων επανεκλέγεται στην ηγεσία της Δημοκρατίας της Τσετσενίας ο Ραμζάν Καντίροφ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας, μετά την καταμέτρηση του 100% των ψηφοδελτίων.

Ο Καντίροφ, ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία της Τσετσενίας από το 2007 και διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συγκέντρωσε σχεδόν το σύνολο των καταγεγραμμένων ψήφων στις εκλογές για την ανάδειξη του επικεφαλής της Δημοκρατίας.

Τα αποτελέσματα μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Το μήνυμα Καντίροφ μετά την ψηφοφορία

Σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Καντίροφ ευχαρίστησε τους κατοίκους της Τσετσενίας που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

«Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους κατοίκους της Δημοκρατίας της Τσετσενίας που συμμετείχαν στην ψηφοφορία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήταν ιδιαίτερα θετικό, όπως είπε, να βλέπει κανείς στα εκλογικά τμήματα ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, νέους και ολόκληρες οικογένειες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο τσετσενικός λαός έχει βιώσει μεγάλες δοκιμασίες και γνωρίζει την αξία της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και της δυνατότητας να καθορίζει τη μελλοντική πορεία ανάπτυξης της Δημοκρατίας.

«Πλέον, οι εκλογικές επιτροπές καλούνται να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση των ψήφων και να επικυρώσουν τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον νόμο», πρόσθεσε.

Οι παράλληλες εκλογικές αναμετρήσεις

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκλογικής διαδικασίας, οι κάτοικοι της Τσετσενίας ψήφισαν επίσης για την ανάδειξη των βουλευτών της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, της Δούμας της πόλης του Γκρόζνι, καθώς και εκπροσώπων στα αντιπροσωπευτικά όργανα 15 δημοτικών διαμερισμάτων.

Στις εκλογές για την Κρατική Δούμα, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία καταγράφει προβάδισμα με 57,86% των ψήφων, με καταμετρημένο το 90,43% των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με 13,84%, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα με 8,9%, το κόμμα «Νέος Λαός» με 7,97% και το κόμμα «Μια Δίκαιη Ρωσία» με 5,03%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Καταστροφή» για Μερτς στο Μεκλεμβούργο: Άνοιγμα της AfD στους Χριστιανοδημοκράτες
Ειδήσεις

«Καταστροφή» για Μερτς στο Μεκλεμβούργο: Άνοιγμα της AfD στους Χριστιανοδημοκράτες

Γερμανία: Στις κάλπες δύο κρατίδια υπό τη σκιά της AfD – Νέα δοκιμασία για τον Μερτς
Ειδήσεις

Γερμανία: Στις κάλπες δύο κρατίδια υπό τη σκιά της AfD – Νέα δοκιμασία για τον Μερτς

Με «άρωμα» ΝΔ οι λίστες Σαμαρά – Ποιοι ακούγονται για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος
Πολιτική

Με «άρωμα» ΝΔ οι λίστες Σαμαρά – Ποιοι ακούγονται για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος

Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Nestlé
Ειδήσεις

Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Nestlé

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
21/09/2026 - 12:01

Βρετανοί, Αμερικανοί και Αυστραλοί αγοράζουν εξοχικά στην Ελλάδα - Οι «αγαπημένες» τους περιοχές

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 12:00

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,17 εκατ. μετοχές έναντι 1,25 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
21/09/2026 - 12:00

Goldman Sachs: Νέο bullish σήμα για το ΧΑ - «Βλέπει» τον Γενικό Δείκτη στις 2.900 μονάδες

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:43

Τουρκία: «Παγώνει» assets στελεχών επενδυτικών εταιρειών μετά τη χρηματιστηριακή κρίση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 11:42

Μνημόνιο Συνεργασίας CrediaBank και ΑΠΘ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα

Οικονομία
21/09/2026 - 11:37

ΤτΕ - Ισοζύγιο Πληρωμών: Στα €9,3 δισ. το έλλειμμα στο 7μηνο – «Ανάσα» από τουρισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 11:37

Πειραιώς και Ύπατη Αρμοστεία ξεκινούν νέο κύκλο της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική
21/09/2026 - 11:36

Δημόσια διαβούλευση σχεδίων νόμου με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:30

Μπέρναμ: Χαιρέτισε τη συμφωνία Δανίας και ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Σχόλια Αγοράς
21/09/2026 - 11:25

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς - Ποιες μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Οικονομία
21/09/2026 - 11:19

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις εξωτερικές προκλήσεις - Κομβικός ο ρόλος των ΜμΕ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:16

Πεζεσκιάν: Στη Νέα Υόρκη για τη ΓΣ του ΟΗΕ – Πιθανή συνάντηση με Τραμπ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:08

Η οικογένεια Τραμπ έχει κάνει... all in στην τεχνητή νοημοσύνη και (γι' αυτό) απορρίπτει την επιβράδυνση

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:05

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από την Τρίτη (22/9) λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/09/2026 - 11:04

Η Emirates διοργανώνει διήμερο roadshow προσλήψεων πιλότων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
21/09/2026 - 10:57

Ευρωαγορές: Αντίδραση με ώθηση από το πετρέλαιο – Άνοδος του Γερμανικού DAX παρά το πολιτικό σοκ

Ανεμοδείκτης
21/09/2026 - 10:44

Άλλο ένα αυτογκόλ της ΕΕ: Μόλις έκανε τη Google λιγότερο χρήσιμη για τους Ευρωπαίους

Ανακοινώσεις
21/09/2026 - 10:42

Alpha Bank: Αγορά 2,03 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €9,83 εκατ.

Ειδήσεις
21/09/2026 - 10:42

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/09/2026 - 10:28

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενέργεια, COP31, υδρογονάνθρακες – Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 10:22

Alter Ego Media: «Άλμα» 378,3% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
21/09/2026 - 10:20

Τσετσενία: Ο εκλεκτός του Πούτιν Καντίροφ επανεκλέγεται με 99,85%

Αναλύσεις
21/09/2026 - 10:15

Χρηματιστήριο: Άμεσος στόχος η επάνοδος του ΓΔ στις 2.700 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 10:11

Το σχέδιο του Nik Storonsky για τη Revolut: μια παγκόσμια τράπεζα με «ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο»

Πολιτική
21/09/2026 - 10:05

Στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή συμμαχία κατά της γραφειοκρατίας ο Κωστής Χατζηδάκης

Χρηματιστήρια
21/09/2026 - 10:04

Αγορές Ασίας: Ράλι τεχνολογίας με φόντο τη συνάντηση Τραμπ-Σι

Ειδήσεις
21/09/2026 - 10:01

Έκλεισε η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μετά την έξοδο Ασπροπύργου

Ειδήσεις
21/09/2026 - 09:56

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Σκότωσε την 25χρονη σύντροφο του και ισχυρίστηκε επίθεση από αγνώστους

Πολιτική
21/09/2026 - 09:48

ΕΛ.Α.Σ.: Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νίκη του AfD - Χρειάζεται κινητοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων

Οικονομία
21/09/2026 - 09:41

Πιερρακάκης: «Διπλή ασπίδα» στο πετρέλαιο θέρμανσης – Αύξηση στο επίδομα και εφεδρείες για δύσκολα σενάρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ