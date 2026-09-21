Τσετσενία: Ο εκλεκτός του Πούτιν Καντίροφ επανεκλέγεται με 99,85%

Με ποσοστό 99,85% των ψήφων επανεκλέγεται στην ηγεσία της Δημοκρατίας της Τσετσενίας ο Ραμζάν Καντίροφ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας, μετά την καταμέτρηση του 100% των ψηφοδελτίων.

Ο Καντίροφ, ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία της Τσετσενίας από το 2007 και διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συγκέντρωσε σχεδόν το σύνολο των καταγεγραμμένων ψήφων στις εκλογές για την ανάδειξη του επικεφαλής της Δημοκρατίας.

Τα αποτελέσματα μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Το μήνυμα Καντίροφ μετά την ψηφοφορία

Σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Καντίροφ ευχαρίστησε τους κατοίκους της Τσετσενίας που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

«Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους κατοίκους της Δημοκρατίας της Τσετσενίας που συμμετείχαν στην ψηφοφορία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήταν ιδιαίτερα θετικό, όπως είπε, να βλέπει κανείς στα εκλογικά τμήματα ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, νέους και ολόκληρες οικογένειες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο τσετσενικός λαός έχει βιώσει μεγάλες δοκιμασίες και γνωρίζει την αξία της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και της δυνατότητας να καθορίζει τη μελλοντική πορεία ανάπτυξης της Δημοκρατίας.

«Πλέον, οι εκλογικές επιτροπές καλούνται να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση των ψήφων και να επικυρώσουν τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον νόμο», πρόσθεσε.

Οι παράλληλες εκλογικές αναμετρήσεις

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκλογικής διαδικασίας, οι κάτοικοι της Τσετσενίας ψήφισαν επίσης για την ανάδειξη των βουλευτών της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, της Δούμας της πόλης του Γκρόζνι, καθώς και εκπροσώπων στα αντιπροσωπευτικά όργανα 15 δημοτικών διαμερισμάτων.

Στις εκλογές για την Κρατική Δούμα, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία καταγράφει προβάδισμα με 57,86% των ψήφων, με καταμετρημένο το 90,43% των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με 13,84%, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα με 8,9%, το κόμμα «Νέος Λαός» με 7,97% και το κόμμα «Μια Δίκαιη Ρωσία» με 5,03%.