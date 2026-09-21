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Ευρωαγορές: Αντίδραση με ώθηση από το πετρέλαιο – Άνοδος του Γερμανικού DAX παρά το πολιτικό σοκ
Χρηματιστήρια
10:57 - 21 Σεπ 2026

Ευρωαγορές: Αντίδραση με ώθηση από το πετρέλαιο – Άνοδος του Γερμανικού DAX παρά το πολιτικό σοκ

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές στο άνοιγμα τους τη Δευτέρα 21/9, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των ισχυρών απωλειών της Παρασκευής, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει ανάσα στους επενδυτές.

Στον αντίποδα, η πολιτική αναταραχή στη Γερμανία και οι ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων της EKT διατηρούν την επιφυλακτικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,53% στις 638,84 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει άνοδο 0,60% στις 25.449,07 μονάδες, ανακάμπτοντας μετά τη βουτιά σχεδόν 2% της Παρασκευής, παρά το αρνητικό πολιτικό αποτέλεσμα του Σαββατοκύριακου για τον κυβερνητικό συνασπισμό του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank σημειώνουν ότι η άμεση επίπτωση για τις αγορές δεν αφορά κάποια αλλαγή της οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, αλλά την περαιτέρω αποδυνάμωση του πολιτικού κέντρου στη Γερμανία και τη συνεχιζόμενη πολιτική πόλωση στην Ευρώπη.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 κερδίζει 0,51% και διαμορφώνεται στις 8.105,87 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB ενισχύεται κατά 0,70% στις 51.904,50 μονάδες. Στη Μαδρίτη, ο IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,60% στις 19.625,88 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κινείται 0,40% υψηλότερα, στις 10.702,25 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της γερμανικής Volkswagen βγήκε από τον δείκτη EuroStoxx 50 μετά από 15 χρόνια, σε μια δύσκολη συγκυρία για τον όμιλος, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά σε χαμηλό 16 ετών.

Ο Stoxx 600 ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες 0,33%, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση, καθώς η αναστολή των παραδόσεων αργού προς την Ευρώπη από τη Saudi Aramco, μετά τα πλήγματα στον αγωγό East-West, είχε εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία.

«Ανάσα» από την πτώση του πετρελαίου

Βασικός καταλύτης για τη σημερινή ανάκαμψη αποτελεί η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις ότι οι φυσικές ροές αργού καταφέρνουν να παρακάμψουν τα προβλήματα στις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής.

Τα futures του αργού υποχωρούν στις διεθνείς αγορές, με το WTI να χάνει 2,14% και να διαμορφώνεται στα 94,02 δολάρια το βαρέλι. Η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών περιορίζει τις ανησυχίες για το κόστος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και προσφέρει στήριξη στις μετοχές.

Στο μικροσκόπιο η ΕΚΤ

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο για τους επενδυτές είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς σήμερα αναμένονται δημόσιες τοποθετήσεις της Προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Πιέρο Τσιπολόνε.

Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής, μετά την απόφαση της ΕΚΤ πριν από δύο εβδομάδες να αυξήσει τα επιτόκια στο 2,50%.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 10:59
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