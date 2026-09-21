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Δημόσια διαβούλευση σχεδίων νόμου με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Πολιτική
11:36 - 21 Σεπ 2026

Δημόσια διαβούλευση σχεδίων νόμου με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Σε λειτουργία τέθηκε η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα OpenGov.gr, η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση νέων νομοσχεδίων και κυβερνητικών πρωτοβουλιών.

Η αναβάθμιση της πλατφόρμας OpenGov.gr υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτά Δεδομένα και Ενίσχυση της Συμμετοχικότητας».

Η νέα πλατφόρμα προσφέρει στους πολίτες ένα σύγχρονο, φιλικό και περισσότερο προσωποποιημένο περιβάλλον, ενώ παράλληλα ενισχύει τις δυνατότητες των δημόσιων φορέων να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα σχόλια των διαβουλεύσεων.

Ειδικότερα, η αναβαθμισμένη πλατφόρμα περιλαμβάνει:

  • Ασφαλή συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις με δύο τρόπους: Eίτε μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά για την υποβολή σχολίων σε νομοσχέδια, είτε μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς taxisnet για πιο προσωποποιημένη ενημέρωση,
  • Δομημένη παρουσίαση των νομοσχεδίων και δυνατότητα σχολιασμού ανά άρθρο, με επισήμανση της ημερομηνίας και ώρας λήξης κάθε δημόσιας διαβούλευσης,
  • Επιλογή των Δημόσιων Φορέων που ενδιαφέρουν τον κάθε πολίτη, όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιτροπές,
  • Αυτόματη ενημέρωση στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις νέες διαβουλεύσεις που αναρτούν οι φορείς που ο πολίτης έχει επιλέξει και αποθηκεύσει στην ενότητα «Τα Ενδιαφέροντά μου»,
  • Προσωποποιημένη ενημέρωση για τις διαβουλεύσεις με αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, όπως διαιτησία, διαμεσολάβηση, ιδιωτική διαφορά και νομικός παραστάτης,
  • Νέα ενότητα «Τα σχόλιά μου», όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα σχόλια του πολίτη και οι διαβουλεύσεις, στις οποίες έχει συμμετάσχει.

Για πρώτη φορά, η πλατφόρμα OpenGov.gr ενσωματώνει δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση, ομαδοποίηση και κωδικοποίηση των σχολίων που υποβάλλονται στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η επεξεργασία μεγάλου όγκου σχολίων και να ενισχυθεί η ουσιαστική αξιοποίησή τους κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

Παράλληλα, τα δεδομένα των δημόσιων διαβουλεύσεων διατίθενται ανοικτά μέσω προγραμματιστικής διεπαφής (Open API), ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους από ερευνητές, προγραμματιστές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Η νέα πλατφόρμα ακολουθεί την ενιαία εμπειρία χρήσης των υπηρεσιών gov.gr, λειτουργεί σε υπολογιστές και κινητές συσκευές και έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ψηφιακή προσβασιμότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της λειτουργίας της.

Επιπλέον, διαλειτουργεί με την Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας, το πληροφοριακό σύστημα της Βουλής των Ελλήνων και το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου, μειώνοντας τη χειροκίνητη καταχώριση, τον διοικητικό φόρτο και την πιθανότητα λαθών.

Με τη λειτουργία του ανανεωμένου OpenGov.gr, η δημόσια διαβούλευση εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή, με περισσότερα εργαλεία συμμετοχής για τους πολίτες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες για τη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας την ανοικτή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και των δημόσιων πολιτικών.

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