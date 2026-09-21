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ΕΛ.Α.Σ.: Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νίκη του AfD - Χρειάζεται κινητοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική
09:48 - 21 Σεπ 2026

ΕΛ.Α.Σ.: Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νίκη του AfD - Χρειάζεται κινητοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD, αυτή την φορά στο Μεκλεμβούργο, αποδεικνύει, δυστυχώς, ότι η άνοδος των ακραίων εθνικιστικών δυνάμεων, συνιστά μία νέα, ζοφερή πραγματικότητα για την Γερμανία αλλά και όλη την Ευρώπη, η οποία πρέπει να κινητοποιήσει άμεσα όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις, αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΛ.Α.Σ.

Και συνεχίζει τονίζοντας: «Η άνοδος της Ακροδεξιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με ευχολόγια ούτε με την συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, στις οποίες εμμένει ο Γερμανός καγκελάριος, και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Αντίθετα, χρειάζεται όραμα για δίκαιη ανάπτυξη με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, οφείλουν να δώσουν αυτήν την μάχη όπως δόθηκε επιτυχώς στο Βερολίνο, δείχνοντας τον δρόμο για την αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς.

Η ανησυχητική δεύτερη εκλογική επικράτηση του AfD πρέπει να κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να εντείνουν τους αγώνες τους, με πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις προς όφελος των ευρωπαϊκών κοινωνιών, προκειμένου να μην επιστρέψουμε στις σκοτεινές ημέρες της Ευρώπης».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 10:06
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