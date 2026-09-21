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Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή
Ειδήσεις
10:42 - 21 Σεπ 2026

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή

Reporter.gr Newsroom
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Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής ο οποίος φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Ο υπνοθεραπευτής καλείται να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά και να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό και το κατά πόσο γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε.

Στα δικαστήρια προσήλθε συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, Γιάννη Γλύκα, χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ο ίδιος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την υπόθεση σε μεταγενέστερο χρόνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlktb5201to1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο μικροσκόπιο και άλλο πρόσωπο

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο και άλλων προσώπων από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα η οποία φέρεται να είχε συστήσει τον υπνοθεραπευτή στον δημοφιλή τραγουδιστή. Η συγκεκριμένη πληροφορία εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για τις σχέσεις και τις επαφές των εμπλεκόμενων προσώπων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlks82yp5he9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναμένονται τα αποτελέσματα των ερευνών

Σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να προκύψουν και από τις επόμενες ανακριτικές και εργαστηριακές ενέργειες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο γιατρών, καθώς και των εργαζομένων που βρίσκονταν στο ιατρείο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των συνθηκών της υπόθεσης.

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