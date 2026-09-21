Αγορές Ασίας: Ράλι τεχνολογίας με φόντο τη συνάντηση Τραμπ-Σι

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν τη Δευτέρα 21/9 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τα μηνύματα από τις πρόσφατες εμπορικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας και να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI ενισχύθηκε κατά 1,6%, με τη Samsung Electronics να καταγράφει άνοδο 4,8% και την SK Hynix να κερδίζει 2,5%.

Στην Κίνα, ο CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,7%, ενώ ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,9%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κινήθηκε 0,6% υψηλότερα.

Οι συναλλαγές στην Ιαπωνία δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω αργίας, περιορίζοντας τον συνολικό όγκο στην περιοχή. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times Index ενισχύθηκε κατά 0,19%, ενώ στην Ινδία ο Nifty 50 σημείωσε άνοδο 0,3%.

SoftBank: Ομόλογα άνω των 10 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στην OpenAI

Η SoftBank Group λανσάρισε ομόλογα ύψους 10 δισ. δολαρίων και 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επένδυσή της στην OpenAI, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης (term sheet) που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Τα ομόλογα σε δολάρια έχουν διάρκειες 3,5, 5,5 και 7,5 ετών, ενώ τα ομόλογα σε ευρώ έχουν διάρκειες 4 και 6 ετών, σύμφωνα με το term sheet.

Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της καταβολής 10 δισ. δολαρίων από τη SoftBank για την τρίτη δόση της πρόσθετης επένδυσής της στην OpenAI, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η SoftBank είχε προηγουμένως εξασφαλίσει γραμμή δανειοδότησης-γέφυρας ύψους 10 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στην OpenAI. Σύμφωνα με το term sheet, η έκδοση των ομολόγων θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης.

Η τιμολόγηση των ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η SoftBank Group δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, καθώς στην Ιαπωνία ήταν αργία.

Σύμφωνα με το term sheet, κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Citigroup και η JPMorgan.

Θετικά μηνύματα από τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ.

Οι δύο πλευρές περιέγραψαν τις συνομιλίες ως θετικές, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις εμπορικές σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι στις συζητήσεις τέθηκε, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός νέου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στις παραμέτρους που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ένα σύστημα αμοιβαίας ενημέρωσης για κοινούς στόχους και απειλές, το οποίο θα μπορούσε να αφορά περιστατικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που ενδέχεται να αποκτήσουν διαστάσεις ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Στο επίκεντρο δασμοί, σπάνιες γαίες και τεχνολογία

Η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Σι αναμένεται να επικεντρωθεί στην προσπάθεια παράτασης της εμπορικής «εκεχειρίας» μεταξύ των δύο χωρών.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων που παραμένουν στο τραπέζι βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γαιών και οι περιορισμοί που αφορούν την πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες.

Οι εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τις διεθνείς αγορές, καθώς οποιαδήποτε ένδειξη αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσδοκίες των επενδυτών για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και του εμπορίου.

Το Πεκίνο καλεί τις αμερικανικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την παρουσία τους

Παράλληλα, το Πεκίνο επιχειρεί να ενισχύσει το μήνυμα ότι παραμένει ανοιχτό στις ξένες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την κινεζική Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC), οι ξένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών, είναι ευπρόσδεκτες να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους στην Κίνα και να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο του 15ου Πενταετούς Προγράμματος για την περίοδο 2026-2030.

Η NDRC, ο βασικός φορέας οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας, διατύπωσε τη θέση αυτή κατά τη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας στην οποία συμμετείχαν περίπου 100 εκπρόσωποι του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κίνα, του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΗΠΑ-Κίνας και περισσότερων από 60 αμερικανικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.