Πιερρακάκης: «Διπλή ασπίδα» στο πετρέλαιο θέρμανσης – Αύξηση στο επίδομα και εφεδρείες για δύσκολα σενάρια

Για «διπλή ασπίδα προστασίας» απέναντι στις αυξημένες τιμές του πετρελαίου θέρμανσης έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 21/9 στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος τόσο στην τιμή εκκίνησης της φετινής περιόδου όσο και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή θα διαμορφωνόταν περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, όπως σημείωσε, στόχος είναι η νέα περίοδος να ξεκινήσει σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι, η οποία ήταν περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς αλλαγές στα υφιστάμενα κριτήρια και στους δικαιούχους.

«Θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα δύο επίπεδα στήριξης των νοικοκυριών.

Η διεθνής παρέμβαση για τις τιμές του πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι η Γαλλία, που έχει την προεδρία της G7, συγκάλεσε σχετική σύνοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση της γαλλικής προεδρίας αφορά την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά στην αγορά και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.

«Καταλαβαίνω ότι η πρόταση της γαλλικής προεδρίας είναι να απελευθερωθούν αποθέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου», ανέφερε.

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Εφεδρείες υπάρχουν και για τα κακά σενάρια

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης των συνθηκών.

«Εφεδρείες υπάρχουν και για τα κακά σενάρια», τόνισε, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την ανάγκη λήψης μέτρων νωρίτερα.

Όπως είπε, «η αντιπολίτευση μας έλεγε “δώστε τα όλα τώρα από την άνοιξη”», προσθέτοντας ότι μετά τη ΔΕΘ η κυβέρνηση προχωρά σε νέες ανακοινώσεις στήριξης μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε, πάντως, ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες. «Οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες», είπε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρά σε παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, άλλες χώρες δεν έχουν αντίστοιχη δυνατότητα να υλοποιήσουν.

Τι είπε για τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το σύνολο των διαθέσιμων δημοσιονομικών επιλογών, με βασικό κριτήριο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

«Στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις όλες τις πράξεις, δεν είναι ευχολόγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τη σχετική αναφορά του πρωθυπουργού ότι, πέρα από τα εθνικά μέτρα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ που κατευθύνεται σε αμιγώς ενεργειακά μέτρα.

Όπως εξήγησε, το ζητούμενο για την κυβέρνηση δεν είναι μόνο ποιος φόρος θα μειωθεί, αλλά η διατήρηση επαρκούς δημοσιονομικού χώρου ώστε να υπάρξουν παρεμβάσεις εφόσον οι συνθήκες επιδεινωθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4,2 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ ο ΦΠΑ αντιστοιχεί σε περίπου 2 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για σημαντικά δημοσιονομικά μεγέθη.

«Μας νοιάζει αν πάμε στα κακά σενάρια αν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πολίτες», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν τα δημόσια οικονομικά, προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά σε περίπτωση νέων πιέσεων στις τιμές της ενέργειας.

«Εμείς μπορούμε να δεσμευθούμε ότι η Ελλάδα θα κάνει το απόλυτο στο πλαίσιο των εθνικών και δημοσιονομικών δυνατοτήτων για να στηρίξει τον κόσμο», ανέφερε.