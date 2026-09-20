Τραμπ 2.0 & Δείκτες Wall: Συγκρίσεις με την πρώτη θητεία και τους προκατόχους του

Όπως αναφέρει το Axios, ο Τραμπ θεωρεί το χρηματιστήριο έναν δείκτη της πορείας της αμερικανικής οικονομίας, αν και πολλοί οικονομολόγοι αμφισβητούν ότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό μέτρο της συνολικής οικονομικής κατάστασης.
Τα στοιχεία: Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά σχεδόν 27,6% από την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ έως το κλείσιμο της αγοράς την περασμένη Παρασκευή, έναντι 28,5% κατά το αντίστοιχο διάστημα της πρώτης του θητείας.
Η διαφορά στους 20 μήνες είναι μικρότερη από εκείνη που καταγραφόταν στη συμπλήρωση ενός έτους. Σε αυτό το διάστημα, η επίδοση της δεύτερης θητείας του Τραμπ ξεπέρασε εκείνη του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, αλλά παρέμεινε χαμηλότερη από την αντίστοιχη επίδοση επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.
Η εικόνα στους βασικούς δείκτες
Σε ό,τι αφορά τον Dow Jones Industrial Average και τον Nasdaq Composite, η επίδοση κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ υπολείπεται εκείνης της πρώτης θητείας του. Αντίθετα, ο Trump 2.0 καταγράφει υψηλότερη επίδοση στον Russell 3000.
Dow Jones Industrial Average
Τραμπ 2.0: +18,8%
Μπάιντεν: +0,3%
Τραμπ 1.0: +33,8%
Ομπάμα: +28,1%
Nasdaq Composite
Τραμπ 2.0: +35,1%
Μπάιντεν: -12,6%
Τραμπ 1.0: +43,5%
Ομπάμα: +51,4%