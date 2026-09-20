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Τραμπ 2.0 &amp; Δείκτες Wall: Συγκρίσεις με την πρώτη θητεία και τους προκατόχους του
Χρηματιστήρια
21:59 - 20 Σεπ 2026

Τραμπ 2.0 & Δείκτες Wall: Συγκρίσεις με την πρώτη θητεία και τους προκατόχους του

Reporter.gr Newsroom
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Το χρηματιστήριο κατέγραψε ισχυρή άνοδο κατά τους πρώτους 20 μήνες της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο η επίδοσή του ήταν ελαφρώς χαμηλότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της πρώτης θητείας του.

Όπως αναφέρει το Axios, ο Τραμπ θεωρεί το χρηματιστήριο έναν δείκτη της πορείας της αμερικανικής οικονομίας, αν και πολλοί οικονομολόγοι αμφισβητούν ότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό μέτρο της συνολικής οικονομικής κατάστασης.

Τα στοιχεία: Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά σχεδόν 27,6% από την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ έως το κλείσιμο της αγοράς την περασμένη Παρασκευή, έναντι 28,5% κατά το αντίστοιχο διάστημα της πρώτης του θητείας.

Η διαφορά στους 20 μήνες είναι μικρότερη από εκείνη που καταγραφόταν στη συμπλήρωση ενός έτους. Σε αυτό το διάστημα, η επίδοση της δεύτερης θητείας του Τραμπ ξεπέρασε εκείνη του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, αλλά παρέμεινε χαμηλότερη από την αντίστοιχη επίδοση επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Η εικόνα στους βασικούς δείκτες

Σε ό,τι αφορά τον Dow Jones Industrial Average και τον Nasdaq Composite, η επίδοση κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ υπολείπεται εκείνης της πρώτης θητείας του. Αντίθετα, ο Trump 2.0 καταγράφει υψηλότερη επίδοση στον Russell 3000.

Dow Jones Industrial Average

Τραμπ 2.0: +18,8%

Μπάιντεν: +0,3%

Τραμπ 1.0: +33,8%

Ομπάμα: +28,1%

Nasdaq Composite

Τραμπ 2.0: +35,1%

Μπάιντεν: -12,6%

Τραμπ 1.0: +43,5%

Ομπάμα: +51,4%

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