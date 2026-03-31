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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση αριθμού και χωρητικότητας των αργούντων πλοίων τον Δεκέμβριο του 2025
Ναυτιλία
12:51 - 31 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση αριθμού και χωρητικότητας των αργούντων πλοίων τον Δεκέμβριο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Τον Δεκέμβριο του 2025 παρατηρείται σημαντική μείωση κατά 11% των αργούντων πλοίων και της χωρητικότητάς τους 23,1% σε σχέση με την «έκρηξη» που σημειώθηκε το 2024.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τα αργούντα εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω σε ελληνικούς λιμένες. Αναλυτικότερα:

▪ Τα πλοία, τα οποία κατά τον Δεκέμβριο του έτους 2025 βρίσκονταν σε κατάσταση αργίας ανήλθαν σε 48, εκ των οποίων 24 είχαν ελληνική σημαία και 24 ξένη.

▪ Ο συνολικός αριθμός των αργούντων πλοίων μειώθηκε κατά 11,1% και η ολική χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 23,1%, κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του έτους 2024. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 προς το 2023, είχε παρατηρηθεί αύξηση στον αριθμό των αργούντων πλοίων κατά 45,9% και αύξηση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 55,7%.

▪ Ο αριθμός των αργούντων πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού μειώθηκε κατά 14,3% και η ολική χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 84,4% κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του έτους 2024. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 προς το 2023, είχε παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 55,6% και αύξηση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 529,8%.

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