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ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 12,6% στον τζίρο του κλάδου αυτοκινήτων τον Ιούνιο
Επιχειρήσεις
12:19 - 04 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 12,6% στον τζίρο του κλάδου αυτοκινήτων τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική ενίσχυση κατέγραψε τον Ιούνιο του 2026 η δραστηριότητα στον κλάδο του εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).  

Ειδικότερα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ο οποίος περιλαμβάνει το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, παρουσίασε τον Ιούνιο ετήσια αύξηση 12,6%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Η εικόνα ήταν πιο συγκρατημένη τους προηγούμενους μήνες. Τον Απρίλιο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%, ενώ τον Μάιο καταγράφηκε υποχώρηση 1,3%.

Ανάλογη ήταν η πορεία και στον Δείκτη Όγκου του κλάδου 45. Τον Ιούνιο σημείωσε σημαντική ετήσια άνοδο 12,9%, μετά την οριακή αύξηση 0,1% τον Απρίλιο και την πτώση 1,3% τον Μάιο.

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Άνοδος και στην πώληση αυτοκινήτων

Ισχυρή ήταν η επίδοση και στην ομάδα 451, που αφορά την πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην εν λόγω δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 11,6% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση. Είχε προηγηθεί πτώση 1% τον Απρίλιο και νέα υποχώρηση 1,6% τον Μάιο.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση που καταγράφηκε στον Δείκτη Όγκου της ομάδας 451, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 12,9% τον Ιούνιο, έναντι μειώσεων 0,4% τον Απρίλιο και 0,6% τον Μάιο.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν, επομένως, μια σαφή επιτάχυνση της δραστηριότητας στην αγορά αυτοκινήτου κατά τον τελευταίο μήνα του δεύτερου τριμήνου, με τον Ιούνιο να ξεχωρίζει τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και πραγματικού όγκου πωλήσεων.

Οι δείκτες έχουν έτος βάσης 2021=100,0 και αφορούν την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026. Πρόκειται για προσωρινά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν υποστεί ημερολογιακή και εποχική διόρθωση.

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