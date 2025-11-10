UBS: Η Ελλάδα έχει την καλύτερη δυναμική χρέους παγκοσμίως – Ανάπτυξη 2,4% το 2026
16:45 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα με την καλύτερη δυναμική δημόσιου χρέους σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της UBS για τις παγκόσμιες οικονομίες και αγορές κατά την περίοδο 2026-2027.  

Πιο αναλυτικά, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο λόγο χρέους προς το ΑΕΠ, ο ρυθμός αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους – κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως – θεωρείται ως ο καλύτερος παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται στη βελτίωση των δημοσιονομικών, στη δυναμική οικονομική ανάπτυξη εν μέρει και χάρη στην απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάπτυξης, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις, καθώς και στο πρωτογενές πλεόνασμα.

Ειδικότερα, η UBS επισημαίνει ότι – σε αντίθεση με τη διεθνή τάση – η Ελλάδα μειώνει το χρέος της, τη στιγμή που το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το 2019.

Σημειώνεται ότι το χρέος των ανεπτυγμένων οικονομιών φθάνει πλέον στο 100% του ΑΕΠ, ενώ των αναδυόμενων στο 43%.

Τονίζεται ακόμη ότι, χάρη στη δημοσιονομική ισορροπία, την ανάπτυξη και τα επιτόκια, η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ως προς τη βιωσιμότητα του χρέους. Για παράδειγμα, χώρες όπως η Βραζιλία, η Πολωνία, η Γερμανία, αλλά και οι ΗΠΑ χρειάζονται σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του χρέους τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ελβετικής τράπεζας, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4% το 2026 και 1,8% το 2027, λίγο υψηλότερα, δηλαδή, από τις τρέχουσες προβλέψεις για το 2026 και ελαφρώς χαμηλότερα για το 2027.

Ακόμη, προβλέπει ότι η χώρα μπορεί να διατηρήσει σταθερό το χρέος της, ακόμη και αν το πρωτογενές έλλειμμα βρίσκεται στο 2,4% του ΑΕΠ. Όσο για το πρωτογενές πλεόνασμα, οι εκτιμήσεις το θέλουν να αγγίζει το 2,9% μέχρι τα τέλη του 2027.

Προσωρινή επιβράδυνση σε παγκόσμια κλίμακα

Σε παγκόσμια κλίμακα, η UBS προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης, κυρίως λόγω των δασμών, αλλά και τις πίεσης στα εισοδήματα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, εκτιμά πως η ανάκαμψη δεν θα αργήσει να έρθει, με τα πρώτα σημάδια να διαφαίνονται ήδη από τις αρχές του 2026.

Έτσι, σε ετήσια βάση η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί από 2,9% το 2025 σε 3,3% το 2026, με σαφή ανάκαμψη σε τριμηνιαίους όρους.

Σε σχέση, δε, με τον πληθωρισμό σημειώνεται πως οι περισσότερες χώρες έχουν επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται πως οι υπηρεσίες στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα σταθεροποιηθούν πλήρως εντός του 2026. Εξαίρεση ενδεχομένως να αποτελέσουν οι ΗΠΑ, καθώς εκτιμάται ότι ίσως εκεί η σταθεροποίηση αυτή να έρθει αργότερα (με απόσταση έως κι ενός έτους) λόγω των δασμών.

