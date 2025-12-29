Θεσσαλία: Επιχορήγηση €2,46 εκατ. για επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τον Daniel

Υπογράφηκε από τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, η απόφαση για την καταβολή της τελικής επιχορήγησης ύψους 2,465 εκατομμυρίων ευρώ σε 1.112 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η εν λόγω επιχορήγηση καλύπτει το 14% της συνολικής αποζημίωσης που δικαιούνται οι πληγείσες επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 86% είχε ήδη καταβληθεί ως προκαταβολή τα έτη 2024-2025.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι η καταβολή των ποσών θα γίνει άμεσα, με την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα αναλάβει τη συγκρότηση των φακέλων πληρωμής.

Η κίνηση αυτή έρχεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία αποζημίωσης για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον καταστροφικό κυκλώνα, διασφαλίζοντας την οικονομική στήριξη για την ανάκαμψή τους.