Θεσσαλία: Επιχορήγηση €2,46 εκατ. για επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τον Daniel

Η εν λόγω επιχορήγηση καλύπτει το 14% της συνολικής αποζημίωσης που δικαιούνται οι πληγείσες επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 86% είχε ήδη καταβληθεί ως προκαταβολή τα έτη 2024-2025.
Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι η καταβολή των ποσών θα γίνει άμεσα, με την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα αναλάβει τη συγκρότηση των φακέλων πληρωμής.
Η κίνηση αυτή έρχεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία αποζημίωσης για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον καταστροφικό κυκλώνα, διασφαλίζοντας την οικονομική στήριξη για την ανάκαμψή τους.