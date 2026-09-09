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Οι ευθύνες επιχειρηματιών και κυβέρνησης για επενδύσεις
Γρηγόρης Νικολόπουλος
14:03 - 09 Σεπ 2026

Οι ευθύνες επιχειρηματιών και κυβέρνησης για επενδύσεις

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Οι πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή και Διευθύνοντα Συμβούλου της Theon, κ. Κρίστιαν Χατζημηνά, στη ΔΕΘ, σχετικά με την ευθύνη των επιχειρηματιών για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αφενός διότι είναι σπάνιο κάποιος να αποδέχεται το μερίδιο ευθύνης του και να μην ρίχνει όλες τις ευθύνες στο κακό κράτος και αφετέρου διότι ο Χατζημηνάς έχει αποδείξει με έργα ότι ο ίδιος εφαρμόζει αυτό που λέει. Δεν είναι δηλαδή λόγια του αέρα προς εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης.

Μη ξεχνάμε ότι η Theon είναι αμυντική βιομηχανία και ως τέτοια, μέχρι πρότινος δεν δικαιούτο καν χρηματοδότηση από τις ελληνικές τράπεζες. Όμως μέσα σε λίγα χρόνια γιγαντώθηκε επενδύοντας σε αυτό ακριβώς που λέει ο Χατζημηνάς, δηλαδή στην ελληνική τεχνολογία, στους Έλληνες μηχανικούς και στις καινοτομίες. Έτσι πέτυχε να φτιάξει τις παγκοσμίου φήμης διόπτρες νυχτερινής όρασης τις οποίες πούλησε στον αμερικανικό και στο γερμανικό στρατό και μπήκε στον διεθνή χάρτη. Έτσι πορεύτηκε ο ίδιος και έφτιαξε την εταιρεία του. Πιστεύοντας ακράδαντα στους Έλληνες μηχανικούς, τους έδινε τον χώρο και τα κονδύλια να δημιουργήσουν ελληνική τεχνολογία. Προηγήθηκαν δηλαδή οι επενδύσεις σε έρευνα, σε μηχανικούς, σε τεχνολογία, σε δημιουργία και παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικού προιόντος και μετά ήρθαν τα μεγάλα συμβόλαια και η οικονομική απογείωση.

Τι λέει λοιπόν τώρα ο Κ. Χατζημηνάς; Οτι οι επιχειρηματίες πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ανταγωνιστικότητα, την επενδυτική δραστηριότητα, την τεχνολογία και την επαναβιομηχάνιση, αντί να περιμένουν τις λύσεις αποκλειστικά από την πολιτεία. Αναφερόμενος στις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες τόνισε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να επενδύουν, να καινοτομούν και να αναλαμβάνουν ρίσκο πριν αναζητήσουν συμβόλαια. Όπως ανέφερε, λίγες είναι σήμερα οι ελληνικές εταιρείες που παίρνουν το απαιτούμενο ρίσκο και πραγματοποιούν τις επενδύσεις που χρειάζονται.

Τέλος τόνισε ξανά, την πάγια άποψη του ότι οι Έλληνες μηχανικοί είναι «χρυσός» για την Ελλάδα και ότι διαθέτουν μοναδικά προσόντα που πρέπει η βιομηχανία να αξιοποιήσει, επενδύοντας σε αυτούς.

Η κριτική του κ. Χατζημηνά στην ελληνική επιχειρηματική νοοτροπία είναι βάσιμη. Οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν επιχειρούν με την ακριβή έννοια της λέξεως, δεν επενδύουν δεν παίρνουν ρίσκα δεν καινοτομούν, περισσότερο εκμεταλλεύονται ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αγορά για διάφορους λόγους. Δεν υπάρχει, είναι η αλήθεια, παράδοση στην έρευνα και στην καινοτομία στην ελληνική βιομηχανία, με μερικές πολύ λαμπρές – αλλά σπάνιες – εξαιρέσεις, ιστορικά.

Από την άλλη μεριά η ανάληψη ρίσκου σε ένα τόσο έντονα αρνητικό επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι πάντα η ενδεδειγμένη επιχειρηματική απόφαση. Ο επιχειρηματίας που ρισκάρει και οραματίζεται μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι πιθανότερο ότι θα αποτύχει παρά ότι θα πετύχει. Το ελληνικό κράτος είναι εναντίον του, υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια από τη γραφειοκρατία και την κρατική παρέμβαση, οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται με υπερβολικά φορολογικά και ασφαλιστικά κόστη, η διαφθορά σε κάθε επίπεδο αυξάνει ανυπολόγιστα το κόστος κάθε επένδυσης, ότι εμπόδιο μπορεί να υπάρξει στην επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, το βρίσκεις εδώ.

Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ναι μεν ο επιχειρηματικός κόσμος δεν παίζει σωστά το ρόλο του, αλλά από την άλλη, το επιχειρηματικό πλαίσιο που έχει φτιάξει το ελληνικό κράτος είναι απόλυτα αρνητικό. Εξάλλου,. Ο ίδιος ο κ. Χατζημηνάς ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) έχει επανειλημμένως καταθέσει προτάσεις και αιτήματα προς την κυβέρνηση για μείωση του μη μισθολογικού βάρους των επιχειρήσεων και για στοχευμένα φορολογικά κίνητρα.

Οι επισημάνσεις του Χατζημηνά και οι προτροπές τους προς του επιχειρηματίες, δεν αποτελούν μομφή, είναι προτροπή για την ανάληψη επιχειρηματικού έστω και σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον και φυσικά συνοδεύονται από άλλες προτάσεις προς την κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων που θα ευνοήσουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 14:43
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