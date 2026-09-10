Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Παρουσίασε στη ΔΕΘ νέα εργαλεία για την πραγματική οικονομία

Έντονη και πολυεπίπεδη ήταν η παρουσία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον αναπτυξιακό και χρηματοδοτικό της ρόλο να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μέσα από τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της, η ΕΑΤ ανέδειξε τη συμβολή της στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, αλλά και στην προώθηση βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, η ΕΑΤ πραγματοποίησε σειρά δράσεων, θεσμικών συναντήσεων και επαφών με εκπροσώπους της επιχειρηματικής και παραγωγικής κοινότητας, ενώ συμμετείχε και στη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι ανάγκες που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων με τρόπο που να οδηγεί σε περισσότερες επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και νέες δυνατότητες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.

Η φετινή παρουσία της ΕΑΤ στη ΔΕΘ ανέδειξε ταυτόχρονα το ευρύ πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται, από τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων έως την προσιτή κατοικία και τη στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Τα 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Ξεχωριστή σημασία για τον ρόλο της ΕΑΤ είχε η αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην ΕΑΤ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω τραπεζικού δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Με τη συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων, το συνολικό ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης αναμένεται να ανέλθει σε 5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη του νέου προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου 2027.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά τις παρεμβάσεις του, υπογράμμισε:

«Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πανευρωπαϊκό πρόβλημα του Στεγαστικού με ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις. Ο στόχος μας είναι τριπλός: να στηρίξουμε άμεσα όσους πιέζονται από το κόστος στέγασης, να αυξήσουμε την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών και να δημιουργήσουμε ρεαλιστικές διαδρομές προς την ιδιοκατοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραμμάτων Σπίτι μου και Σπίτι μου ΙΙ, δρομολογήσαμε το Σπίτι μου ΙΙΙ, με συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια 2 δις ευρώ. Αυξάνοντας το ανώτατο όριο ηλικίας από 50 στα 55 έτη, το μέγιστο ποσό δανείου από 190.000 ευρώ σε 230.000 ευρώ, την εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου από 250.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, το όριο των τετραγωνικών για πολύτεκνες οικογένειες, το εισοδηματικό όριο στις 35.000 για κάθε ζευγάρι συν 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, από 5.000 στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Παράλληλα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ανακατευθύνουμε πόρους 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που αναμένεται να κινητοποιήσουν 5 δισεκατομμύρια σε νέα δάνεια και νέες επενδύσεις. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της επιχειρηματικότητας, δημιουργούμε την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα που αξίζει σε όλους του Έλληνες».

Οι συγκεκριμένες κυβερνητικές ανακοινώσεις διευρύνουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ΕΑΤ ως αναπτυξιακού χρηματοδοτικού θεσμού. Μέσω της κινητοποίησης κεφαλαίων, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων, η Τράπεζα επιδιώκει να μετατρέπει τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε επενδύσεις και πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Άμεση επικοινωνία με την επιχειρηματική κοινότητα

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα της ΕΑΤ στη ΔΕΘ είχε η εκδήλωση με τίτλο «Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας: Νέες ευκαιρίες για την Επιχειρηματικότητα».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ΕΑΤ και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, καθώς και παραγωγικών φορέων από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Γιώργος Ζαββός, ενώ την εισαγωγική τοποθέτηση έκανε η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου.

Στη συνέχεια, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, παρουσίασε την εργαλειοθήκη χρηματοδότησης που διαθέτει σήμερα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διευρυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και να υποστηριχθεί η υλοποίηση νέων επενδύσεων.

Ακολούθησε διάλογος με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μετάβαση «από τη χρηματοδότηση στην επένδυση», αλλά και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, μέσα από τις συναντήσεις της ΕΑΤ με εκπροσώπους της επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας, καταγράφηκαν οι ανάγκες της αγοράς για χρηματοδότηση, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της ΕΑΤ.

Η συνεχής επικοινωνία με την αγορά αποτελεί βασικό στοιχείο της αποστολής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς επιτρέπει τον σχεδιασμό χρηματοδοτικών λύσεων που συνδέονται με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα στην οικονομία.

Προσιτή στέγαση: Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή

Στον τομέα της προσιτής στέγασης, η ΕΑΤ συμμετείχε ως συνδιοργανωτής μαζί με τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ στην εκδήλωση «Ανακαίνιση Κατοικίας: Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021–2027 για την Προσιτή Στέγαση».

Στις εναρκτήριες παρεμβάσεις συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ Ισμήνη Παπακυρίλλου, καθώς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η νέα δράση για την προσιτή στέγαση, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να περάσει αποτελεσματικά από το στάδιο του σχεδιασμού στην εφαρμογή.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη για χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στο κόστος στέγασης.

Από την ανάκαμψη στην ανάπτυξη

Η Ισμήνη Παπακυρίλλου συμμετείχε ακόμη στο πάνελ «Από την Ανάκαμψη στην Ανάπτυξη: Το Δανειακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ως Μοχλός Ιδιωτικών Επενδύσεων και Οικονομικού Μετασχηματισμού».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε το αναπτυξιακό αποτύπωμα του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έμφαση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, στην προσέλκυση και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, αλλά και στη συμβολή των συγκεκριμένων μηχανισμών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η συμμετοχή της ΕΑΤ ανέδειξε παράλληλα το ζήτημα της επόμενης ημέρας. Όπως επισημάνθηκε, ζητούμενο είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργήσουν μια μόνιμη αναπτυξιακή παρακαταθήκη και να εξακολουθήσουν να στηρίζουν βιώσιμες επενδύσεις.

Νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ύψους 365 εκατ. ευρώ

Στο πρόγραμμα της ΕΑΤ στη 90ή ΔΕΘ είχε ιδιαίτερη θέση και ο πρωτογενής τομέας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ συμμετείχε στην εκδήλωση «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Χρηματοδοτώντας το Μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας», όπου παρουσιάστηκε το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Το Ταμείο διαθέτει προϋπολογισμό 365 εκατ. ευρώ και τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Βασικός του στόχος είναι να διευκολύνει την πρόσβαση του αγροδιατροφικού τομέα σε χρηματοδοτικά εργαλεία, να ενισχύσει τις παραγωγικές επενδύσεις και να συμβάλει συνολικά στην ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διευρύνει την παρουσία της ΕΑΤ στην ελληνική περιφέρεια και δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον πρωτογενή τομέα, με προσανατολισμό στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της αγροτικής οικονομίας.

Συνεχίζεται η παρουσία της ΕΑΤ στη ΔΕΘ

Μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και των θεσμικών επαφών, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνεχίζει να συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έως και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν την ΕΑΤ στο Περίπτερο 13 - Stand 3, στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.