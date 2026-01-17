Στο «ψυγείο» η Ελλάδα - Βουτιά 10 βαθμών, χιόνια και παγετός μέχρι την Τρίτη

Βάσει των διαθέσιμων προγνωστικών δεδομένων, ψυχρές αέριες μάζες που κινούνται από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον καιρό στη χώρα μας από το Σάββατο (17/1). Η μεταβολή αυτή θα συνοδευτεί από διαστήματα βροχοπτώσεων, καθώς και από ασθενείς χιονοπτώσεις, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, πνέοντας στα δυτικά και στο νότιο Ιόνιο με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίζουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 8 βαθμών Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 13 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς. Ειδικότερα σε Μακεδονία και Θράκη, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από -2 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Παγετός αναμένεται να σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Αναλυτικότερα, για το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01 προβλέπονται τα εξής:

Συνολική πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 10 βαθμούς.

Τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα, καθώς και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο με ένταση έως 7 μποφόρ και ανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Την Κυριακή αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας κατά 2 έως 3 βαθμούς, ενώ στην Αττική χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Στα βόρεια και στα ορεινά τμήματα της χώρας προβλέπεται ισχυρός παγετός, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν τοπικά έως και τους -8 βαθμούς Κελσίου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, ο Παρνασσός, καθώς και περιοχές της Καρδίτσας και των Τρικάλων, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σοβαρά προβλήματα. Αντίθετα, στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε λίγες βροχές.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, το χειμερινό σκηνικό θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη.