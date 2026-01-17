Μερτς: Να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την αμερικανική επιρροή

Την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πλέον «ωμή πολιτική ισχύος» διατύπωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να απεξαρτηθεί από την αμερικανική επιρροή και να πάψει να βασίζεται στις ΗΠΑ.

Μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής (16/1) σε εκδήλωση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία παρακολουθεί τον σημαντικότερο σύμμαχό της, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να απομακρύνεται από μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες.

Όπως σημείωσε, αντί για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, η αμερικανική πολιτική ακολουθεί όλο και περισσότερο μια λογική ισχύος και στενού εθνικού συμφέροντος.

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, ο καγκελάριος παραδέχθηκε ότι μπορεί να ασκηθεί κριτική, ωστόσο διερωτήθηκε ποια αξία έχει αυτή, όταν ο αποδέκτης της δεν ανταποκρίνεται και θεωρεί ότι οι επιλογές του είναι σωστές. Εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει την ίδια πολιτική, τόνισε, η Ευρώπη δεν πρέπει να υιοθετήσει στάση παθητικής αποδοχής ούτε να επιτρέψει να μετατραπεί σε πιόνι των μεγάλων δυνάμεων, προσπαθώντας απλώς να επιβιώσει στο περιθώριο. Ένα τέτοιο σενάριο, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι βιώσιμο, ιδίως για μια χώρα που συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα και πιο ανεπτυγμένα βιομηχανικά κράτη παγκοσμίως.

Ο κ. Μερτς επεσήμανε ότι και οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τη Γερμανία, προειδοποιώντας πως δεν θα δείξουν ενδιαφέρον για μια χώρα που αποδυναμώνεται και απομονώνεται. Αντίθετα, τόνισε, ο σεβασμός θα έρθει μόνο εάν η Γερμανία διαθέτει ισχυρούς ευρωπαϊκούς συμμάχους με κοινές αντιλήψεις και μπορεί να διατυπώνει τις θέσεις της από θέση ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Ανάγκη για αύξηση των ωρών εργασίας

Για να γίνεται η Γερμανία σεβαστή διεθνώς, συνέχισε, πρέπει να μάθει να υπερασπίζεται ενεργά τα εθνικά της συμφέροντα.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο καγκελάριος αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης τόσο των ωρών όσο και των ετών εργασίας, καθώς και στη σημασία της διατήρησης της βιομηχανικής βάσης της χώρας. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε, οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γερμανία δεν θα μπορούν να ξεπεραστούν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε στα υψηλά ποσοστά αναρρωτικών αδειών, επισημαίνοντας ότι κατά μέσο όρο οι εργαζόμενοι στη Γερμανία απουσιάζουν 14,5 ημέρες τον χρόνο λόγω ασθένειας. Αυτό, όπως είπε, αντιστοιχεί σχεδόν σε τρεις εβδομάδες απουσίας από την εργασία, θέτοντας το ερώτημα αν αυτή η κατάσταση είναι πράγματι αναγκαία και δικαιολογημένη. Υπογράμμισε την ανάγκη να ανοίξει διάλογος για τη δημιουργία κινήτρων που θα ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να παραμένουν ενεργοί, αναφέροντας ενδεικτικά την κατάργηση των αναρρωτικών αδειών που εκδίδονται τηλεφωνικά.