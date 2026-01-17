Επενδύσεις - κλειδιά στον ΑΔΜΗΕ: Νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Όπως αναφέρουν πηγές του ΑΔΜΗΕ, τις οποίες επικαλείται το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι σχετικές αποφάσεις για την αύξηση κεφαλαίου -ύψους έως 1 δισ. ευρώ- αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών μεγεθών, της διαδικασίας και των όρων συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

Οι εγχώριες νησιωτικές διασυνδέσεις προσφέρουν σημαντικά οφέλη, όπως η μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους καταναλωτές, ο περιορισμός των εκπομπών ρύπων από την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά και η ενίσχυση της δυνατότητας ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις συμβάλλουν στη συγκράτηση του κόστους της ενέργειας, ενισχύουν τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας και βελτιώνουν το εμπορικό ισοζύγιο.

Τα βασικά έργα

Σε ό,τι αφορά τις εγχώριες διασυνδέσεις, τα κυριότερα έργα είναι τα εξής:

Διασύνδεση Δωδεκανήσων, συνολικού προϋπολογισμού 2,8 δισ. ευρώ, με στόχο ολοκλήρωσης το 2029. Ήδη, τον Δεκέμβριο, ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε τον διαγωνισμό για τα υποβρύχια καλώδια που θα συνδέουν την Κόρινθο με την Κω, προϋπολογισμού 1,35 δισ. ευρώ. Διασύνδεση νησιών Βορείου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Σκύρο, τη Χίο και τη Σάμο, με συνολικό κόστος 1,4 δισ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης επίσης το 2029. Τέταρτη και τελική φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων, η οποία αφορά τη Σαντορίνη, τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο. Το έργο έχει προϋπολογισμό 161 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Διασύνδεση Κρήτης, όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί τόσο η πρώτη φάση (Χανιά – Πελοπόννησος) όσο και η δεύτερη (Ηράκλειο – Αττική). Σε εκκρεμότητα παραμένει η κατασκευή της γραμμής Χανιά – Ηράκλειο. Ολοκλήρωση του ανατολικού διαδρόμου της Πελοποννήσου, που συνδέει το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, έργο που αναμένεται να παραδοθεί εντός του έτους. Συμπληρωματικά έργα ύψους 2,3 δισ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου και την κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ.

Στο πεδίο των διασυνοριακών διασυνδέσεων, προωθείται η κατασκευή δεύτερης γραμμής παράλληλα με τις υφιστάμενες συνδέσεις της Ελλάδας με την Ιταλία, την Αλβανία και την Τουρκία. Το συνολικό κόστος των έργων αυτών ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης την περίοδο 2031–2033.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι, τέλος, δύο ακόμη εμβληματικά έργα: η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ, για την οποία ο ΑΔΜΗΕ παρέχει τεχνική υποστήριξη, καθώς και η διασύνδεση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, για την υλοποίηση της οποίας έχει συσταθεί εταιρεία ειδικού σκοπού από τον ΑΔΜΗΕ και τη National Grid, τον Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και η προτεινόμενη χάραξη του έργου.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική βαρύτητα για τη χώρα, καθώς προβλέπεται να συνδυαστεί με τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, εντάσσοντας τα έργα αυτά στον ευρύτερο Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).