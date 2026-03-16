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Προϋπολογισμός: Άγγιξε τα 3 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο δίμηνο
Οικονομία
09:48 - 16 Μαρ 2026

Προϋπολογισμός: Άγγιξε τα 3 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο δίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 902 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 709 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.994 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.957 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.802 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 126 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 591 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος του ΠΔΕ, καθώς και ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών σε λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημείωση: στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ειδικότερα:

  • ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.
  • Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.990 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11.856 εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 11.550 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου, εξαιτίας κυρίως της μειωμένης είσπραξης, κατά 204 εκατ. ευρώ, των φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ) που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.468 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 300 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.168 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 120 εκατ. ευρώ από τον στόχο (835 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα τον Φεβρουάριο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.851 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.738 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 672 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4 εκατ. ευρώ από τον στόχο (676 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 576 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 129 εκατ. ευρώ από τον στόχο (705 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθαν στα 11.088 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.122 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (12.211 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 54 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 217 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό των πληρωμών για τα εξοπλιστικά προγράμματα κατά 126 εκατ. ευρώ και για λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις κατά 200 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 875 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 906 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 464 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς δεσμεύουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων.

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