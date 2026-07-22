Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

«Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινή συνέντευξη μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λούις Μοντενέγκρο.

«Δεν μπορούμε να πορευτούμε με ένα προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μία τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας και εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά: στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις κρίσιμες υποδομές», ανέφερε επίσης ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα.

«Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να της εξασφαλίσουμε τα αναγκαία μέσα. Διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς τους πυλώνες της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ενώ η συζήτηση για νέους, ίδιους πόρους πρέπει πια να προχωρήσει. Η συζήτηση επικεντρώνεται, συχνά, αποκλειστικά στην καθαρή συνεισφορά ορισμένων κρατών-μελών. Παραγνωρίζεται, ωστόσο, ότι οι οικονομίες αυτές είναι κι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι της Ενιαίας Αγοράς. Είναι επομένως δίκαιο, αυτό να αποτυπώνεται και στις αποφάσεις μας για τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», ανέφερε στη συνέχεια.

Σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας κι η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιταγές και ότι η επιβολή οποιασδήποτε μορφής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. «Η Ελλάδα παραμένει παρούσα και υπερασπίζεται τις αρχές αυτές μέσω της επιχείρησης ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε.