Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία απόδειξη για ποινικό αδίκημα - Να γίνει έλεγχος, αλλά με στοιχεία

Την κατηγορηματική του θέση πως «δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του που να συνιστούν ποινικό αδίκημα» επανέλαβε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην παραπομπή της δικογραφίας στη Βουλή.

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε πως η Εισαγγελία απλώς διαβίβασε τα στοιχεία που συνέλεξε χωρίς αξιολόγηση, όπως προβλέπεται για υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα:

«Η Εισαγγελία έπεσε σε δυο ονόματα πρώην υπουργών και, όπως λέει χαρακτηριστικά, στέλνει αμελλητί, δηλαδή χωρίς να επεξεργαστεί, όλα τα στοιχεία ως οφείλει. Άρα δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Απλώς περιγράφει αλλά στην ουσία δεν αξιολογεί και τα στέλνει στη Βουλή των Ελλήνων».

Αναφερόμενος στο δικό του ρόλο, δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία υπουργική απόφαση που να φέρει την υπογραφή μου, ούτε κάποιο μέιλ προς υφιστάμενούς μου, ούτε καν μία τηλεφωνική επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο. Άρα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνιστούν ποινικό αδίκημα».

Για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, σχολίασε πως «το να ζητάς την παραίτηση υφισταμένου σου για διοικητικούς λόγους, δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα», προσθέτοντας πως «ο κ. Σημανδράκος είχε σειρά προβληματικών διοικητικών αποφάσεων, οι οποίες ακόμη και σήμερα ελέγχονται από τις αρχές».

«Από το καλοκαίρι του 2023 έως την παραίτηση που του ζήτησα στα τέλη Οκτωβρίου, ουδέποτε ανέφερε οποιαδήποτε πίεση από μέρους μου για πληρωμές ή δεσμευμένα ΑΦΜ», είπε ο κ. Αυγενάκης, επισημαίνοντας ότι η σχετική αναφορά από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε μόλις στην τρίτη του κατάθεση, τον Φεβρουάριο του 2025.

Σχετικά με τις καταγγελίες ότι δεν πληρώθηκαν 9.309 ΑΦΜ επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ο πρώην υπουργός εξήγησε: «Αυτά τα ΑΦΜ είναι μη επιλέξιμα. Αιτήθηκαν επιδοτήσεις για κάτι που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Ούτε ο κ. Σημανδράκος, ούτε κάποιος άλλος ανέφερε πίεση εκ μέρους μου την περίοδο εκείνη».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρθηκε και στις επισυνδέσεις και συνομιλίες που κατατέθηκαν, λέγοντας ότι πρόκειται για «αγροτοσυνδικαλιστές που καταφέρονται με τον πιο ακραίο τρόπο εναντίον του» και σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν λένε ότι μου ζήτησαν κάτι και εγώ απάντησα πως θα πράξω τα νόμιμα, αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι επιβράβευση. Δεν ικανοποίησα αιτήματα που πιθανώς ήταν εκτός νόμου».

Τέλος, για την προανακριτική επιτροπή και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι οι δύο πρώην υπουργοί, Βορίδης και Αυγενάκης. Είναι διαχρονικό. Η πρόταση από το ΠΑΣΟΚ χρήζει σοβαρής ανάλυσης. Το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει για πολλά χρόνια από τότε που ιδρύθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλουμε εξεταστική γιατί θέλουμε να δούμε το ζήτημα αυτό σε βάθος χρόνου, όχι με μεμονωμένες στοχεύσεις».

Ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα παρουσιάσει όλα τα σχετικά στοιχεία στη Βουλή και επανέλαβε τη θέση του υπέρ του ελέγχου: «Είναι σωστό να ελεγχθούμε, αλλά με πραγματικά στοιχεία - όχι με υπονοούμενα ή πολιτικές στοχεύσεις».