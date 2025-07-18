ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,6% στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας τον Μάιο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6% έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2025, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6% έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,6%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 – Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2025

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2024

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 2,6% τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

* Αύξηση κατά 37,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

* Αύξηση κατά 2,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

* Αύξηση κατά 5,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς

* Μείωση κατά 2,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Μαΐου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2024

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 5,5% τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 26,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Αύξηση κατά 5,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, βιομηχανία ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Μαΐου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,4% τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

* Μείωση κατά 3,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ειδών ένδυσης, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

* Αύξηση κατά 50,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

* Μείωση κατά 10,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

* Αύξηση κατά 10,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Απριλίου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,6% τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

* Αύξηση κατά 15,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

* Αύξηση κατά 5,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

* Αύξηση κατά 9,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

* Αύξηση κατά 3,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.